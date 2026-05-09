RR vs GT IPL Match: जयपुर में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, कैसा होगा मौसम का मिजाज? देखें पिच रिपोर्ट

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans: इंडियन प्रीमियर लीग के 52वें मुकाबले में शनिवार, 9 मई को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा. रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने सीजन की अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन पिछले पांच मुकाबलों में तीन हार के कारण टीम की लय बिगड़ गई है दूसरी ओर, गिल की अगुवाई में गुजरात टाइटंस लगातार जीत दर्ज कर प्लेऑफ की ओर मजबूती से बढ़ रही है.

राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि टीम को शीर्ष चार में बने रहने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. वहीं गुजरात टाइटंस अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी.

जयपुर का मौसम रहेगा पूरी तरह साफ

जयपुर में मैच के दौरान मौसम गर्म रहने की संभावना है. तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि आर्द्रता 26 प्रतिशत और हवा की गति करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे दर्शकों को बिना किसी बाधा के पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा. यहां रात में ओस भी नहीं गिरेगी.

स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल

सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच इस सीजन बल्लेबाजों के लिए बेहद मददगार साबित हुई है. यहां 220 से अधिक रनों के लक्ष्य भी सफलतापूर्वक हासिल किए जा चुके हैं. पिच सपाट है और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का पूरा अवसर देती है. हालांकि दूसरी पारी में स्पिन गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर एक और हाई-स्कोरिंग मुकाबले की पूरी उम्मीद है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

राजस्थान की संभावित XI: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दसुन शनाका/तुषार देशपांडे, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा

गुजरात की संभावित XI: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मानव सुथार/प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज