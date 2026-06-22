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Video: KKR के खिलाड़ी का रौद्र रूप, लगातार 5 छक्कों से मचाया धमाल; फिर भी क्यों निराश हुए फैंस?

Rovman Powell: पॉवेल ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई. ओथनील बार्टमैन ने शानदार कैच लपका और पॉवेल को आउट किया.

By: Divyanshi Singh | Published: June 22, 2026 12:04:00 PM IST

6 छक्के जड़ने से चूका KKR का स्टार बल्लेबाज
6 छक्के जड़ने से चूका KKR का स्टार बल्लेबाज


Rovman Powell: IPL में KKR के लिए खेलने वाले रोवमैन पॉवेल में अब मेजत लीग में अपने बल्लेबाजी से धमाल मची दिया हैं.  मेजर लीग क्रिकेट 2026 में सिएटल ऑर्कस और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले के दौरान पावेल ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसे देख फैंस भी हैरान रह गए. पॉवेल ने 11 गेंदों में 37 रन बनाए. उनके पास इस ओवर में छह छक्के लगाने का मौका था लेकिन वह कुछ मीटर से चूक गए.

लगातार 5 गेंदों को भेजा बाउंड्री के पार

लॉस एंजिल्स  नाइट राइडर्स की पारी के 17वें ओवर में रोवमैन पॉवेल क्रीज पर थे जब सिएटल ऑर्कस के दासुन शनाका बॉलिंग करने आए. पॉवेल ने पहली ही गेंद पर छक्का मारा और अगली चार गेंदों पर भी अपना धमाल जारी रखा. पांच गेंदों में पांच छक्के लगाने के बाद, फैंस को उम्मीद थी कि रोवमैन छठी गेंद पर भी बड़ा शॉट लगाएंगे.

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वायरल हो रहा है वीडियो

पॉवेल ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई. ओथनील बार्टमैन ने शानदार कैच लपका और पॉवेल को आउट किया. रोवमैन अपना छठा छक्का लगाने से चूक गए. पॉवेल ने अपनी 37 रन की पारी में एक चौका और पांच छक्के लगाए. उनकी पारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और फैंस निराश हैं कि पॉवेल छह छक्के नहीं लगा पाए.

LAKR ने जीता मैच 

लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स ने स्कोरबोर्ड पर 196 रन बनाए. रोवमैन पॉवेल के अलावा, आंद्रे फ्लेचर ने 40 रन और कॉलिन मुनरो ने 30 रन बनाए. 197 रन का टारगेट मिलने पर सिएटल ऑर्कस 115 रन पर ऑल आउट हो गई. LAKR ने यह मैच 81 रन के बड़े अंतर से जीता.

Tags: Rovman Powell
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