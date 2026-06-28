149 साल में पहली बार… रोस्टन चेज और आमिर जंगू ने बनाया ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना नामुमकिन!

Amir Jangoo Roston chase World Record: वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज रोस्टन चेज और आमिर जंगू ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है. श्रीलंका के खिलाफ एंटीगुआ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इन दोनों बल्लेबाजों ने 401 रनों की पार्टनरशिप की, जिसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. दरअसल, रोस्टन चेज और आमिर जंगू की यह पार्टनरशिप टेस्ट क्रिकेट इतिहास में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है.

602 गेंदों में हुई इस रिकॉर्डतोड़ साझेदारी में सबसे बड़ा योगदान वेस्टइंडीज के युवा सनसनी बल्लेबाज आमिर जंगू की रही, जो अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं. आमिर जंगू ने 373 गेंदों पर 233 रनों की पारी खेली. वहीं, कप्तान रोस्टन चेज ने 324 गेंदों पर 194 रन बनाए. इस साझेदारी के दम पर वेस्टइंडीज ने मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है.

बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो का रिकॉर्ड ध्वस्त

वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज और युवा बल्लेबाज आमिर जंगू ने 401 रनों की साझेदारी करके 10 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. दरअसल, टेस्ट क्रिकेट में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो के नाम दर्ज था. उन दोनों बल्लेबाजों ने साल 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ छठे विकेट के लिए 399 रनों की पार्टनरशिप की थी. आमिर जंगू और रोस्टन चेज की जोड़ी ने इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में यह पहली बार जब छठे या उससे निचले क्रम के बल्लेबाज ने 400 रनों की पार्टनरशिप की है.

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छठे या उससे नीचे के बल्लेबाजों की सबसे बड़ी साझेदारी

छठे या उससे नीचे के बल्लेबाजों की पार्टनरशिप की बात करें, तो इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के बीजे वाटलिंग और केन विलियमसन का नाम भी आता है. उन दोनों ने साल 2015 में वेलिंगटन में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 365 रनों की साझेदारी की थी. इसके अलावा साल 2014 में ब्रेंडन मैकुलम और बीजे वाटलिंग ने भारत के खिलाफ 352 रनों की पार्टनरशिप की थी. वहीं, श्रीलंका के महेला जयवर्धने और प्रसन्ना जयवर्धने ने साल 2009 में अहमदाबाद के मैदान पर भारत के खिलाफ ही 351 रनों की साझेदारी की थी.

श्रीलंका बनाम वेस्टइंडीज मैच का हाल?

मैच की बात करें, तो श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 308 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 626 रन बनाए और फिर पारी घोषित कर दी. फिलहाल श्रीलंका अपनी दूसरी पारी खेल रही है, जिसमें सिर्फ 26 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए हैं. फिलहाल श्रीलंका अपनी दूसरी पारी खेल रही है.