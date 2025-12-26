Home > क्रिकेट > रोहित शर्मा का जबरदस्त कैच वायरल, बल्लेबाजी में फैंस को किया निराश, गौतम गंभीर हुए ट्रोल

रोहित शर्मा का जबरदस्त कैच वायरल, बल्लेबाजी में फैंस को किया निराश, गौतम गंभीर हुए ट्रोल

Vijay Hazare Trophy: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. हालांकि रोहित उत्तराखंड के खिलााफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच में कुछ खास नहीं कर पाए. 38 वर्षीय रोहित का खाता भी नहीं खुला.

December 26, 2025

Rohit Sharma
Rohit Sharma


Vijay Hazare Trophy: ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए शतक लगाया था. रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों में 155 रनों की शानदार पारी खेली थी. जिसमें उन्होंने 9 छक्के और 18 चौके लगाए थे. इस पारी के दौरान अपने लिस्ट ए करियर का सबसे तेज शतक बनाय है. सिर्फ 62 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया है. उनका पिछला सबसे तेज शतक 2023 वनडे वर्ल्ड कप करियर में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंदों में बनाया था.

सवाई मानसिंह स्टेडियम में रोहित शर्मा की शानदार पारी की बदौलत मुंबई ने 8 विक्रेट से जीत दर्ज की थी. भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भी 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए शानदार शतक बनाया. जिससे दिल्ली ने बुधवार को अपने पहले ग्रुप डी मैच में आंध्र को चार विकेट से हरा दिया. कोहली ने 101 गेंदों में 131 रन बनाए, जबकि नीतीश राणा ने बेहतरीन साथ देते हुए 55 गेंदों में 77 रन जोड़े थे.  प्रियांश आर्य ने 44 गेंदों में 74 रन का योगदान दिया. दिल्ली ने 299 रनों का लक्ष्य 37.4 ओवर में हासिल कर लिया था.

विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में रोहित के शानदार प्रदर्शन को देखकर फैंस बहुत खुश थे. इस बीच पहली पारी शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद फैंस ने BCCI सिलेक्टर आरपी सिंह को देखकर गौतम गंभीर को निशाना बनाया. 

‘गंभीर कहां है? क्या वह देख रहा है?’

एक रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा की बैटिंग देख रहे फैंस ने गौतम गंभीर को निशाना बनाया. BCCI सिलेक्टर आरपी सिंह भी मैच में मौजूद थे. सिलेक्टर को देखकर फैंस ने नारे लगाए, ‘गंभीर कहां है? क्या वह देख रहा है?’

रोहित शर्मा आज कितने रन बनाए?

रोहित शर्मा आज यानी 26 नवंबर (शुक्रवार) को विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 में फिर से मैदान पर उतरे. इस बार मुंबई का मुकाबला उत्तराखंड से था. मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित से इस मैच में बड़ी पारी खेलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच देखने आए हजारों फैंस को निराश किया है. 38 साल के रोहित अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पहली ही गेंद पर आउट हो गए. दूसरे शब्दों में रोहित गोल्डन डक पर आउट हुए है.

रोहित शर्मा को राइट-आर्म मीडियम पेसर देवेंद्र सिंह बोरा ने आउट किया है. मुंबई की पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने डीप फाइन लेग की तरफ शॉट खेलने की कोशिश की. टाइमिंग सही नहीं थी, और जगमोहन नागरकोटी ने कैच लपक लिया. हालांकि नागरकोटी ने पहली कोशिश में गेंद छोड़ दी थी, लेकिन दूसरी कोशिश में उन्होंने कैच पूरा कर लिया.

Mumbai vs Uttarakhand Vijay Hazare Trophy
