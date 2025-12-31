रोहित-विराट की वापसी तय! 11 जनवरी से शुरू होगा एक्शन, जानिए अगले साल भारत का पूरा शेड्यूल

2025 में भारतीय क्रिकेट ने उन सभी मल्टीनेशनल इवेंट्स में जीत हासिल की जिसमें उसने हिस्सा लिया था. भारतीय महिला टीम भी पुरूष की टीम से कम सफल नही थी.भारतीय पुरूष टीम ने चैंपियंस टॉफी और एशिया कप जीता था.

नए साल में भारत की नजरें T20 वर्ल्ड कप पर है. अगले साल भारतीय पुरुष टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स और महिला T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी. इस बीच आइए अगले साल के लिए भारतीय पुरुष टीम के शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं.

भारतीय पुरूष टीम अगले साल की शुरूआत में न्यूजीलैंड का सामना करेगी. न्यूजीलैंड की टीम तीन वनडे और पांच T20 मैचों की सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगी. वनडे सीरीज 11 जनवरी से और T20 सीरीज 21 जनवरी से शुरू होगी. नतीजतन विराट कोहली और रोहित शर्मा साल की शुरुआत में एक्शन में दिख सकते है.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: 11 जनवरी, वडोदरा

दूसरा वनडे: 14 जनवर, राजकोट

तीसरा वनडे: 18 जनवरी, इंदौर

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20: 21 जनवरी, नागपुर

दूसरा टी20: 23 जनवरी, रायपुर

तीसरा टी20: 25 जनवरी, गुवहाटी

चौथा टी20: 28 जनवरी, विशाखापट्टनम

पांचवां टी20: 31 जनवरी, तिरुवनंतपुरम

T20 वर्ल्ड कप 2026

T20 वर्ल्ड कप 2026 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. इस दौरान बीस टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी. भारतीय टीम का फोकस अपने खिताब को बचाने पर होगा. टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा भी कर दी गई है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम में शुभमन गिल को शामिल नहीं किया गया है.

2026 में भारतीय पुरुष टीम का शेड्यूल

जून में भारत और अफगानिस्तान भारत में एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगे.

1 से 19 जुलाई तक भारत और इंग्लैंड इंग्लैंड में पांच T20I और तीन वनडे मैच खेलेंगे.

अगस्त में भारत और श्रीलंका श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगे.

सितंबर में भारत और अफगानिस्तान तीन T20I मैच खेलेंगे.

सितंबर-अक्टूबर में भारत और वेस्टइंडीज भारतीय धरती पर तीन वनडे और पांच T20I मैच खेलेंगे.

2026 के एशियन गेम्स (T20I) 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होंगे.

भारतीय टीम अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. इस टूर में दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच T20I शामिल होंगे.

श्रीलंका की टीम इस साल के आखिर में तीन वनडे और तीन T20I के लिए भारत आएगी.

भारतीय महिला टीम का 2026 का शेड्यूल