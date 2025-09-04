Home > खेल > Rohit-Virat: ‘मुझे सचमुच चिढ़ होती है…’ रोहित-विराट के वनडे संन्यास पर इस दिग्गज खिलाड़ी ने दिया बड़ा बयान

RO-KO: रोहित और विराट के सन्यास की ख़बरों के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने बड़ा बयान दिया है।

Published By: Shivani Singh
Published: September 4, 2025 19:23:00 IST

Deep Dasgupta: रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रिकेट के टी 20 और टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं। फिलहाल वो वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे। वनडे टीम में उनकी वापसी का फैंस को बेसब्री से इन्तजार है जो कि अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर खेला जाएगा। वैसे कई ऐसी ख़बरें आ गईं जिसमें यह बताया जा रहा है कि चयनकर्ता नहीं चाहते कि वो अब वनडे फॉर्मेट में भी खेलना जारी रखें क्योंकि BCCI चाहती है कि अब युवा खिलाड़ियों को मौका मिलें। हालाँकि फैंस अभी भी चाहते हैं कि ये दोनों दिग्गज 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलकर क्रिकेट के इस फॉर्मेट को अलविदा कहें। रोहित और विराट के सन्यास की ख़बरों के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने बड़ा बयान दिया है।

दरअसल दासगुप्ता ने रेवस्पोर्ट्ज़ से कहा, “किसी को भी यह अधिकार नहीं है। हमने उन्हें कभी शुरुआत करने के लिए नहीं कहा, इसलिए हम उन्हें यह बताने वाले कोई नहीं हैं कि उन्हें कब रुकना है। जब वे रुकते हैं, तो रुकते हैं। यह पूरी तरह से उन पर निर्भर है।”

“मुझे सचमुच थोड़ी चिढ़ होती है”

दासगुप्ता ने इस बात पर ज़ोर देकर कहा कि उम्र के बजाय प्रदर्शन को चयन की कुंजी माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दोनों में अभी भी भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ देने की क्षमता है। “हाँ, जहाँ तक चयन का सवाल है, हम प्रदर्शन-आधारित उद्योग में हैं। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे, तो आप बने रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने हाल ही में उसकी (रोहित) तस्वीरें देखीं, वह पूरी तरह से फिट दिख रहा है, वह पूरी तरह से तैयार है और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार है।” “मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि दोनों के पास अभी कुछ साल और हैं और जब लोग कहते हैं, ‘ओह, इस आदमी को संन्यास ले लेना चाहिए’, तो मुझे सचमुच थोड़ी चिढ़ होती है। मेरा मतलब है, हम कौन होते हैं ऐसा सुझाव देने वाले?” 

उदाहरण के लिए, आईपीएल दो महीने तक चलेगा। फिर वे 7-8 वनडे या शायद 8-9 मैच खेलेंगे। इस बीच, आपको विजय हज़ारे ट्रॉफी भी खेलनी है। फिर, अगर वे चाहें, तो इंग्लैंड जाकर 50 ओवर का मैच खेल सकते हैं। इसलिए आपके पास क्रिकेट खेलते रहने के विकल्प हैं, भले ही उच्चतम स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न हो, लेकिन फिर भी आपके पास विकल्प मौजूद हैं।

