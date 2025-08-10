Home > खेल > Rohit-Virat के फैंस के लिए आई बड़ी खबर, इस टीम के खिलाफ दोनों खेलेंगे करियर का आखिरी मैच! जाने आखिर क्या है BCCI का प्लान?

Rohit-Virat के फैंस के लिए आई बड़ी खबर, इस टीम के खिलाफ दोनों खेलेंगे करियर का आखिरी मैच! जाने आखिर क्या है BCCI का प्लान?

Rohit Sharma Virat Kohli News: भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ये दोनों खिलाड़ी अब केवल वनडे मैच ही खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट प्रेमी अब रोहित-कोहली के मैदान पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अब उनके फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 10, 2025 10:30:14 IST

Rohit Sharma Virat Kohli News
Rohit Sharma Virat Kohli News

Rohit Sharma Virat Kohli News: भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ये दोनों खिलाड़ी अब केवल वनडे मैच ही खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट प्रेमी अब रोहित-कोहली के मैदान पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अब उनके फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। टीम इंडिया को इसी साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है।

टीवी9 की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित और विराट का भारतीय टीम में यह आखिरी दौरा हो सकता है। ये दोनों क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपने करियर का आखिरी मैच खेल सकते हैं। हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर BCCI का प्लान

आपको याद दिला दें कि इसी साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने 2027 विश्व कप में खेलने की इच्छा जताई थी। लेकिन लगता है कि बीसीसीआई की योजना कुछ और ही है। खबरों के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने बताया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में आखिरी बार खेलते नजर आ सकते हैं। 

क्योंकि बीसीसीआई 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में युवाओं को मौका देना चाहता है। खबर ये भी है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम की कप्तानी कर सकते हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज की शुरूआत 19 अक्तूबर से हो रही है। 

रोहित शर्मा और विराट कोहली का वनडे में प्रदर्शन

टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने साल 2007 में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 273 वनडे मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 48.76 की औसत से 11186 रन बनाए हैं। इसमें 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं। टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने साल 2008 में इस फॉर्मेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 302 वनडे मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 57.88 की औसत से 14181 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 51 शतक और 74 अर्धशतक लगाए हैं।

Rohit Sharma: जूनियर हिटमैन की पहली राखी की तस्वीर आयी सामने, समायरा ने बांधी छोटे भाई की कलाई पर राखी

Tags: bccirohit sharmavirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025

गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

August 9, 2025

आप भी पूरी दुनिया की कुछ खास डिशेज के बारे...

August 9, 2025

ये है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां दफ्न...

August 9, 2025
Rohit-Virat के फैंस के लिए आई बड़ी खबर, इस टीम के खिलाफ दोनों खेलेंगे करियर का आखिरी मैच! जाने आखिर क्या है BCCI का प्लान?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rohit-Virat के फैंस के लिए आई बड़ी खबर, इस टीम के खिलाफ दोनों खेलेंगे करियर का आखिरी मैच! जाने आखिर क्या है BCCI का प्लान?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rohit-Virat के फैंस के लिए आई बड़ी खबर, इस टीम के खिलाफ दोनों खेलेंगे करियर का आखिरी मैच! जाने आखिर क्या है BCCI का प्लान?
Rohit-Virat के फैंस के लिए आई बड़ी खबर, इस टीम के खिलाफ दोनों खेलेंगे करियर का आखिरी मैच! जाने आखिर क्या है BCCI का प्लान?
Rohit-Virat के फैंस के लिए आई बड़ी खबर, इस टीम के खिलाफ दोनों खेलेंगे करियर का आखिरी मैच! जाने आखिर क्या है BCCI का प्लान?
Rohit-Virat के फैंस के लिए आई बड़ी खबर, इस टीम के खिलाफ दोनों खेलेंगे करियर का आखिरी मैच! जाने आखिर क्या है BCCI का प्लान?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?