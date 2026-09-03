रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे या नहीं? मीटिंग में सब हो गया क्लियर, BCCI सेक्रेटरी ने कर दिया साफ

रोहित शर्मा के भारतीय वनडे टीम में भविष्य को लेकर गुरुवार, 3 सितंबर को मुंबई में हुई बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में चर्चा हुई. इस बैठक में भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण शामिल हुए. हालांकि, बैठक खत्म होने के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की खबरों को खारिज कर दिया.

रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर सवाल उस समय उठे थे, जब खबरें सामने आई थीं कि इंग्लैंड के खिलाफ 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे के बाद उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है. सेलेक्टर्स कथित तौर पर युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को ज्यादा मौके देने पर विचार कर रहे थे. इसका उद्देश्य 2027 वनडे विश्व कप के लिए टीम को तैयार करना बताया गया था. ऐसे में रोहित के भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थीं.

रोहित के संन्यास की खबरों पर BCCI का जवाब

मुंबई में हुई समीक्षा बैठक के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित को लेकर चल रही चर्चाओं पर साफ जवाब दिया. उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं और बोर्ड अफवाहों पर ध्यान नहीं देता. सैकिया ने कहा, “रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं, अफवाहों को हवा मत दीजिए.” उनके इस बयान से साफ संकेत मिला कि फिलहाल रोहित के वनडे करियर को लेकर बीसीसीआई की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है.

डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की नियुक्ति पर भी स्थिति साफ

बीसीसीआई की यह समीक्षा बैठक मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की गैरमौजूदगी में हुई. बैठक में टीम के प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की नियुक्ति को लेकर चल रही अटकलों पर भी बीसीसीआई ने स्थिति स्पष्ट की. देवजीत सैकिया ने बताया कि बोर्ड की फिलहाल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त करने की कोई योजना नहीं है. ऐसे में रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर अभी कोई आधिकारिक बदलाव सामने नहीं आया है.