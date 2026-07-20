Home > क्रिकेट > रोहित शर्मा के करियर के 5 पल, जिन्होंने रितिका सजदेह को रुलाया, जानें कब-कब रोईं उनकी पत्नी

रोहित शर्मा के करियर के 5 पल, जिन्होंने रितिका सजदेह को रुलाया, जानें कब-कब रोईं उनकी पत्नी

Ritika Sajdeh emotional Moments: जब लॉर्ड्स के मैदान पर रोहित शर्मा ने ऐतिहासिक शतक लगाया, तो स्टैंड्स में बैठीं उनकी वाइफ अपने आंसू नहीं रोक पाईं. वह स्टैंड्स में तालियां बजाते हुए अपने आंसू पोंछते नजर आईं. जानें किन-किन मौकों पर रोईं रितिका...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: July 20, 2026 4:13:52 PM IST

रोहित शर्मा के करियर के 5 पल, जब उनकी पत्नी रितिका हुईं भावुक.
रोहित शर्मा के करियर के 5 पल, जब उनकी पत्नी रितिका हुईं भावुक.


Ritika Sajdeh emotional Moments: भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली. इस दौरान एक इमोशनल नजारा देखने को मिला. जब रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया, तो स्टैंड्स में बैठी उनकी वाइफ रितिका सजदेह की आंखों में आंसू आ गए. रोहित के शतक के बाद रितिका सजदेह अपने आंसू पोंछते नजर आईं, जो कैमरे में कैद हो गया.

दरअसल, रोहित शर्मा का यह शतक ऐसे समय में आया, जब उनके संन्यास की खबरें मीडिया में चल रही थीं. ऐसे में जब उन्होंने शतक लगाकर अपने बल्ले से ट्रोलर्स को जवाब दिया, तो उनकी पत्नी रितिका अपने आंसुओं को नहीं रोक पाईं. हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब रितिका सजदेह स्टैंड्स में रोती दिखाई दीं. इससे पहले भी कई बार रितिका को मैदान में रोते हुए देखा गया है.

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रोहित के तीसरे दोहरे शतक पर रोई थीं रितिका

जब रोहित शर्मा ने दिसंबर 2017 में मोहाली के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, तो उनकी वाइफ रितिका सजदेह स्टैंड्स में रोती हुई दिखाई दी थीं. बाद में रोहित शर्मा ने खुलासा किया कि आखिर उस दिन रितिका की आंखों में आंसू क्यों थे. रोहित ने अपने साथी खिलाड़ियों से बातचीत में बताया, यह उनकी खास पारी थी, क्योंकि उस दिन उनकी सालगिरह (13 दिसंबर 2017) थी. रोहित ने आगे बताया कि जब उन्होंने 196 के व्यक्तिगत स्कोर पर डाइव लगाई, तो (रितिका) ने लगा कि उनके बाजू में चोट लग गई है. यही सोचकर रितिका की आंखों से आंसू छलक आए.

वानखेड़े स्टेडियम में क्यों रोई थीं रितिका?

मई 2025 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम पर एक स्पेशल ‘रोहित शर्मा स्टैंड’ का अनावरण किया गया. इस सम्मान समारोह के दौरान रोहित शर्मा की वाइफ रितिका और उनका परिवार मौजूद था. जब रोहित शर्मा भाषण दे रहे थे, तो उनकी वाइफ अपने आंसू नहीं रोक पाईं और रो पड़ीं. यह भावुक पल कैमरे में कैद हो गया.

टी20 वर्ल्ड कप जीत पर रोईं रितिका

जब भारत ने साल 2024 में साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीता था, तो कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर ही रो पड़े थे. रोहित शर्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने कप्तान के तौर पर पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती थी. रोहित शर्मा को भावुक और उनका सपना पूरा होते देख रितिका सजदेह भी भावुक हो गई. स्टैंड्स में मौजूद रितिका की आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़े.

लॉर्ड्स में रितिका का आंखों में आंसू

19 जुलाई 2026 को जब रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर ऐतिहासिक शतक लगाया, तो स्टेडियम में मौजूद सभी फैंस तालियां बजाने लगे. इस दौरान स्टैंड्स में बैठी रितिका सजदेह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाईं और रोने लगीं. यह भावुक पल कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

2023 फाइनल की हार पर रोईं रितिका

साल 2023 में वनडे विश्व कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाई. ऐसे में रोहित शर्मा मैदान पर भावुक हो गए थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सपना टूट गया था. यह देखकर स्टैंड्स में मौजूद रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सजदेह भी अपने आंसू नहीं रोक पाईं. उनका आंखों से भी आंसू छलक पड़े.

Tags: Ritika Sajdehrohit sharma
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