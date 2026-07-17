रोहित शर्मा की लाइफ के वो 3 पल, जब उनके साथ हुआ धोखा, सेलेक्टर्स ने भी की गद्दारी

बड़ी कंपनी के साथ करार खत्म
फिर एक बार साल 2025 में रोहित शर्मा की क्रिकेट एकेडमी भी विवादों में आ गई. दुबई में शुरू हुई क्रिकेट किंगडम बाय रोहित शर्मा एकेडमी को खराब मैनेजमेंट और आर्थिक परेशानियों की वजह से बंद करना पड़ा. इससे कई पेरेंट्स और कोचों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. मामला बढ़ने के बाद रोहित शर्मा की कंपनी ने फ्रेंचाइजी पार्टनर के साथ अपना समझौता खत्म कर दिया. इस विवाद से रोहित की छवि पर भी असर पड़ा, जबकि एकेडमी का रोजमर्रा का संचालन उनके हाथ में नहीं था.
क्या रोहित लेंगे संन्यास?
अब साल 2026 में रोहित शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के दौरान अचानक खबरें सामने आईं कि वह जल्द संन्यास ले सकते हैं और इस मुद्दे पर बीसीसीआई उनसे बात कर चुकी है. हालांकि, अभी तक न तो रोहित शर्मा और न ही बीसीसीआई ने इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि की है. ऐसे में इन दावों को केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही देखा जाना चाहिए. अगर किसी खिलाड़ी को उसकी इच्छा के खिलाफ संन्यास लेने के लिए दबाव डाला जाता है, तो फैंस इसे निश्चित तौर पर उसके साथ बड़ा अन्याय मानेंगे. फिलहाल सभी की नजर रोहित शर्मा के अगले फैसले पर टिकी हुई है.