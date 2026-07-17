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रोहित शर्मा की लाइफ के वो 3 पल, जब उनके साथ हुआ धोखा, सेलेक्टर्स ने भी की गद्दारी

रोहित शर्मा टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटरों में से एक हैं. लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है जिसने उनको ठेस पहुंचाई है. खबर है कि बीसीसीआई अब उन्हें किसी दूसरे युवा खिलाड़ी से रिप्लेस करना चाहता है. आइए जानते हैं कुछ ऐसे पल जब रोहित शर्मा के जीवन में भूचाल सा आ गया.

By: Satyam Sengar | Published: July 17, 2026 4:02:03 PM IST

रोहित शर्मा के साथ कब कब हुए धोखे?
रोहित शर्मा के साथ कब कब हुए धोखे?


3 Times When Rohit Sharma Was Betrayed: रोहित शर्मा आज भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, लेकिन उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा. कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें बड़े झटके लगे. कभी टीम से बाहर कर दिया गया, कभी उनके नाम से चल रही क्रिकेट अकादमी विवादों में घिर गई और अब संन्यास की खबरों ने भी नया बवाल खड़ा कर दिया. आइए जानते हैं रोहित शर्मा के साथ हुए 3 बड़ो धोखों के बारे में.
सबसे पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा को साल 2011 में लगा. उस समय हर किसी को उम्मीद थी कि वह वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाली भारतीय टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन सेलेक्टर्स ने उन्हें टीम में जगह नहीं दी. यह फैसला रोहित के लिए किसी सदमे से कम नहीं था. बाद में उन्होंने कई इंटरव्यू में माना कि वर्ल्ड कप टीम से बाहर होना उनके करियर का सबसे दर्दनाक पल था. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर दुनिया के सबसे सफल बल्लेबाजों में जगह बनाई.

बड़ी कंपनी के साथ करार खत्म 

फिर एक बार साल 2025 में रोहित शर्मा की क्रिकेट एकेडमी भी विवादों में आ गई. दुबई में शुरू हुई क्रिकेट किंगडम बाय रोहित शर्मा एकेडमी को खराब मैनेजमेंट और आर्थिक परेशानियों की वजह से बंद करना पड़ा. इससे कई पेरेंट्स और कोचों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. मामला बढ़ने के बाद रोहित शर्मा की कंपनी ने फ्रेंचाइजी पार्टनर के साथ अपना समझौता खत्म कर दिया. इस विवाद से रोहित की छवि पर भी असर पड़ा, जबकि एकेडमी का रोजमर्रा का संचालन उनके हाथ में नहीं था.

क्या रोहित लेंगे संन्यास?

अब साल 2026 में रोहित शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के दौरान अचानक खबरें सामने आईं कि वह जल्द संन्यास ले सकते हैं और इस मुद्दे पर बीसीसीआई उनसे बात कर चुकी है. हालांकि, अभी तक न तो रोहित शर्मा और न ही बीसीसीआई ने इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि की है. ऐसे में इन दावों को केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही देखा जाना चाहिए. अगर किसी खिलाड़ी को उसकी इच्छा के खिलाफ संन्यास लेने के लिए दबाव डाला जाता है, तो फैंस इसे निश्चित तौर पर उसके साथ बड़ा अन्याय मानेंगे. फिलहाल सभी की नजर रोहित शर्मा के अगले फैसले पर टिकी हुई है.

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Tags: rohit sharma
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