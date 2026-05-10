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हिटमैन vs किंग: रोहित शर्मा या विराट कोहली… RCB-MI मैच में किसने बनाए सबसे ज्यादा रन? कितना अंतर

RCB vs MI: मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच 10 मई को रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में मैच खेला जाएगा. इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली आमने-सामने होंगे, जो अपनी-अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैदान पर उतरेंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 10, 2026 12:58:28 PM IST

विराट कोहली बनाम रोहित शर्मा.
विराट कोहली बनाम रोहित शर्मा.


Virat Kohli vs Rohit Sharma: IPL 2026 में आज यानी 10 मई को एक बार फिर दो बड़ी टीमों का मुकाबला होने वाला है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रविवार को रोमांचक जंग होने वाली है. इस मैच में भारतीय टीम को 2 दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा आमने-सामने होंगे. विराट कोहली आरसीबी की ओर से खेलते नजर आएंगे, जबकि हिटमैन मुंबई इंडियंस की जिम्मेदारी संभालेंगे. मौजूदा सीजन में ये दोनों टीमें एक बार पहले भिड़ चुकी हैं, लेकिन उस मैच में रोहित शर्मा चोटिल हो गए थे.

इसके चलते वह बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे. रोहित शर्मा ने पिछले ही मैच में वापसी की है, जिसके बाद मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर वापस आ गई है. वहीं, आरसीबी की टीम पिछले 2 मुकाबले हारकर आ रही है. ऐसे में विराट कोहली किसी भी तरह अपनी टीम को हार की हैट्रिक से बचाना चाहेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन दोनों टीमों के जंग में कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कैसा रहा है.

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विराट कोहली का MI के खिलाफ रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कुल 35 मैच खेले गए हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) ने 2008 से लेकर 2026 तक मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुल 35 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 34 पारियों खेली हैं. इस दौरान कोहली के बल्ले से 32.4 की औसत से कुल 972 रन आए हैं. इसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं. मुंबई के खिलाफ कोहली का सबसे ज्यादा स्कोर नाबाद 92 रन है.

रोहित शर्मा का RCB के खिलाफ रिकॉर्ड

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) साल 2011 से मुंबई इंडियंस और आरसीबी की राइवलरी का हिस्सा रहे हैं. इन 15 सालों में रोहित शर्मा ने आरसीबी के खिलाफ 27 मैचों में 26 पारियां खेली हैं. इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से 648 रन आए हैं. इसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं. आरसीबी के खिलाफ रोहित शर्मा का सबसे बड़ा स्कोर 94 रन रहा है.

ऐसे में अगर रनों के मामले में देखें, तो विराट कोहली ने रोहित शर्मा से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने पारियां भी ज्यादा खेली हैं.

RCB-MI का आखिरी मैच

IPL 2026 में 12 अप्रैल को आरसीबी और मुंबई के बीच भिड़ंत हुई थी. इस मुकाबले में आरसीबी ने 18 रनों से जीत हासिल की थी. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए थे. फिल साल्ट ने 78 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिनके साथ विराट कोहली ने भी अर्धशतक लगाया था. उनके अलावा रजत पाटीदार ने भी ताबड़तोड़ 53 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी मुंबई की टीम 20 ओवर में 222 रन ही बना पाई थी. मुंबई के लिए शेरफेन रदरफोर्ड ने 71 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जबकि हार्दिक पांड्या ने 22 गेंदों पर 40 रन बनाए थे. इसके बावजूद मुंबई को हार का सामना करना पड़ा था. अब ये दोनों टीमें एक बार फिर मैदान पर भिड़ने जा रही हैं.

Tags: home-hero-pos-3IPL 2026rohit sharmavirat kohli
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