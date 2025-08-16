Home > खेल > Rohit Sharma-Virat Kohli Retirement: ‘संन्यास लेने पर मजबूर हुए रोहित-कोहली, BCCI की राजनीति ले डूबी दोनों का टेस्ट करियर,’ इस दिग्गज के खुलासे ने मचाई सनसनी

Rohit Sharma-Virat Kohli Retirement: ‘संन्यास लेने पर मजबूर हुए रोहित-कोहली, BCCI की राजनीति ले डूबी दोनों का टेस्ट करियर,’ इस दिग्गज के खुलासे ने मचाई सनसनी

Karsan Ghavri: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके सभी को चौंका दिया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कि दोनों खिलाडियों ने यह अपनी मर्जी से किया है। और अब इन शं काओं के उत्तर धीरे-धीरे ही सही पर मिलने लगे हैं।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 16, 2025 16:29:28 IST

Rohit SharmaVirat Kohli Retirement
Rohit SharmaVirat Kohli Retirement

Rohit Sharma-Virat Kohli Retirement: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके सभी को चौंका दिया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कि दोनों खिलाडियों ने यह अपनी मर्जी से किया है। और अब इन शं काओं के उत्तर धीरे-धीरे ही सही पर मिलने लगे हैं। इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया, जिसके बाद कई सवाल उठे। पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ करसन घावरी ने इस मामले में सनसनीखेज दावा किया है कि इन दोनों खिलाड़ियों का संन्यास उनकी अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि बीसीसीआई और चयनकर्ताओं की अंदरूनी राजनीति का नतीजा था।

करसन घावरी का चौंकाने वाला बयान

करसन घावरी का मानना है कि कोहली कम से कम दो साल और टेस्ट टीम में बने रह सकते थे। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक को बीसीसीआई ने विदाई तक नहीं दी। विक्की लालवानी के शो में कोहली के अचानक संन्यास के बारे में पूछे जाने पर घावरी ने कहा, ‘यह एक रहस्य है। कोहली को निश्चित रूप से भारत के लिए खेलना जारी रखना चाहिए था, शायद अगले कुछ सालों तक। लेकिन मुझे लगता है कि किसी चीज़ ने उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने संन्यास लिया, तो बीसीसीआई ने उन्हें विदाई भी नहीं दी।’

रोहित और कोहली आंतरिक राजनीति का शिकार हुए

इस दौरान, करसन घावरी ने यह भी दावा किया कि रोहित और कोहली भारतीय टीम प्रबंधन की आंतरिक राजनीति का शिकार हुए हैं। घावरी ने कहा, ‘यह बीसीसीआई की आंतरिक राजनीति है जिसे समझना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि शायद यही वजहें हैं कि उन्होंने समय से पहले संन्यास ले लिया। रोहित शर्मा ने भी समय से पहले संन्यास ले लिया। उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया था। ऐसा नहीं है कि वह जाना चाहते थे। वह रुकना चाहते थे। लेकिन चयनकर्ताओं और बीसीसीआई के विचार अलग थे। यह किसी तरह की ओछी राजनीति का मामला है।’

Irfan Pathan Controversy IPL: विराट-रोहित से ज्यादा पॉवरफुल भारतीय खिलाड़ी! जिसके एक इशारे पर IPL कमेंट्री पैनल से हटाए गए इरफान पठान?

वनडे से संन्यास की अटकलें भी तेज

बता दें, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद टी20I प्रारूप से संन्यास ले लिया था। वहीं, इस साल की शुरुआत में उन्होंने टेस्ट को अलविदा कह दिया था। अब ये दोनों खिलाड़ी केवल वनडे का हिस्सा हैं। टीम इंडिया को इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहाँ वनडे सीरीज़ खेली जाएगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दौरा रोहित और विराट का आखिरी दौरा हो सकता है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

“बुमराह जरूरी नहीं! भारतीय टीम उनके बिना भी जीत सकती है” – पूर्व क्रिकेटर का बयान सुनकर हिल गया क्रिकेट जगत

Tags: Karsan Ghavrirohit sharmaRohit Sharma-Virat Kohli Retirementvirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चा केला खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

अगर दूध नहीं पीना चाहते तो ट्राय करें ये 7...

August 16, 2025

स्नैक्स जिन्हें खाकर, रात को भी नींद सुकूनभरी आएगी

August 16, 2025

घर की किस दिशा में रखना चाहिए मनी प्लांट?

August 16, 2025

घर में शीशा लगाने के लिए ये है सबसे अच्छी...

August 16, 2025

इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

August 15, 2025
Rohit Sharma-Virat Kohli Retirement: ‘संन्यास लेने पर मजबूर हुए रोहित-कोहली, BCCI की राजनीति ले डूबी दोनों का टेस्ट करियर,’ इस दिग्गज के खुलासे ने मचाई सनसनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rohit Sharma-Virat Kohli Retirement: ‘संन्यास लेने पर मजबूर हुए रोहित-कोहली, BCCI की राजनीति ले डूबी दोनों का टेस्ट करियर,’ इस दिग्गज के खुलासे ने मचाई सनसनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rohit Sharma-Virat Kohli Retirement: ‘संन्यास लेने पर मजबूर हुए रोहित-कोहली, BCCI की राजनीति ले डूबी दोनों का टेस्ट करियर,’ इस दिग्गज के खुलासे ने मचाई सनसनी
Rohit Sharma-Virat Kohli Retirement: ‘संन्यास लेने पर मजबूर हुए रोहित-कोहली, BCCI की राजनीति ले डूबी दोनों का टेस्ट करियर,’ इस दिग्गज के खुलासे ने मचाई सनसनी
Rohit Sharma-Virat Kohli Retirement: ‘संन्यास लेने पर मजबूर हुए रोहित-कोहली, BCCI की राजनीति ले डूबी दोनों का टेस्ट करियर,’ इस दिग्गज के खुलासे ने मचाई सनसनी
Rohit Sharma-Virat Kohli Retirement: ‘संन्यास लेने पर मजबूर हुए रोहित-कोहली, BCCI की राजनीति ले डूबी दोनों का टेस्ट करियर,’ इस दिग्गज के खुलासे ने मचाई सनसनी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?