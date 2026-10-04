Rohit-Virat Next Match: वेस्टइंडीज के बाद किससे भिड़ेंगे रोहित-विराट? कब-कहां खेलेंगे अगला मैच

Rohit-Virat Next Match: भारत-वेस्टइंडीज की वनडे सीरीज खत्म हो गई है. अब फैंस के मन में बड़ा सवाल है कि आखिर विराट कोहली और रोहित शर्मा फिर से मैदान पर कब उतरेंगे? ऐसे में आपको बता दें कि ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते दिखाई देंगे. विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. अब वे दोनों सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं. ऐसे में अब सभी की नजरें भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर टिकी हुई हैं, जहां पर दोनों टीमों के बीच मल्टी-फॉर्मेट सीरीज खेली जाएगी.

इस दौरे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज होगी. यह सीरीज अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा भी वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिए अपनी लय बरकरार रखने के लिए इस सीरीज में उतरेंगे.

न्यूजीलैंड दौरे के वनडे शेड्यूल

न्यूजीलैंड दौरे पर विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे सीरीज में एक बार फिर साथ में खेलते दिखाई देंगे. इस सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर 2026 से होगी. पहला वनडे मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा. इसके दूसरा वनडे 7 नवंबर को वेलिंगटन में होगा, जबकि तीसरा वनडे मुकाबला 10 नवंबर को हैमिल्टन खेला जाएगा. वहीं, चौथा वनडे 13 नवंबर और 5वां वनडे 15 नवंबर को बे ओवल के मैदान पर खेला जाएगा. बता दें कि इस वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज भी खेलेगी.

वेस्टइंडीज सीरीज में रोहित-कोहली का प्रदर्शन

हाल ही में खेली गई भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने खूब धमाल मचा. विराट कोहली ने 3 पारियों में 84.00 के शानदार औसत और 155.56 के स्ट्राइक रेट से कुल 168 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक आया. वहीं, रोहित शर्मा ने 3 पारियों में 112.50 के बेहतरीन औसत से कुल 225 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 1 शतक और अर्धशतक आया.

न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित-कोहली का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 36 पारियों में 57.48 की औसत और 96.64 के स्ट्राइक रेट से कुल 1,897 रन बनाए हैं. वहीं, न्यूजीलैंड की सरजमीं पर कोहली ने 13 वनडे पारियों में 49.67 की औसत से 596 रन बनाए हैं. वहीं, रोहित शर्मा ने कीवी टीम के खिलाफ 32 पारियों में 36.58 की औसत से कुल 1,134 रन बनाए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड की धरती पर 13 पारियों में 36.42 की औसत से 437 रन बनाए हैं. ऐसे में ये दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम के लिए काफी अहम साबित होंगे.