रोहित-विराट नहीं, युवराज सिंह को इस खिलाड़ी की सता रही चिंता, टीम मैनेजमेंट से की ये अपील

Yuvraj Singh Statement: भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भारतीय टीम के हेड कोच और सिलेक्टर्स से अपील की है. उनका कहना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को उनके भविष्य को लेकर क्लैरिटी दे देनी चाहिए. युवराज सिंह ने कहा कि अगर टीम इंडिया के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि कोई खिलाड़ी विश्व कप 2027 के प्लान में फिट नहीं बैठ रहा है, तो उसे साफ-साफ बता देना चाहिए. जियोस्टार से बातचीत करते हुए युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने कहा कि उन्हें विराट और रोहित से ज्यादा चिंता युवा बल्लेबाज यशस्वी जायवाल की है, जिन्होंने पिछले 4 वनडे मैचों में 2 शतक लगाए हैं.

युवराज सिंह ने क्या कहा?

युवराज सिंह ने जियोस्टार से बात करते हुए कहा कि अगर टीम मैनेजमेंट के वर्ल्ड कप प्लान में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली हैं, तो उन्हें अभी बता देना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘उम्र और फॉर्म को लेकर बाहर से तो बातें होती ही रहेंगी, लेकिन मैनेजमेंट को अपने सीनियर खिलाड़ियों के मामले में साफ रहना चाहिए. अगर कोई आपकी योजनाओं में नहीं है, तो उनसे ईमानदारी से बात करें. यह एक मुश्किल फैसला होगा और बाहर से शायद बुरा भी लगे, लेकिन वे इस बात की तारीफ करेंगे कि आपने उनसे साफ-साफ बात की. विराट और रोहित ने भारत के लिए जो किया है, वह बेमिसाल है. उन्होंने जितने शतक लगाए हैं, जितने मैच जिताए हैं और खिलाड़ी व कप्तान के तौर पर उनका जो योगदान रहा है, वह अविश्वसनीय है. लेकिन आपको अपने सीनियर खिलाड़ियों के मामले में स्पष्टता रखनी होगी.’

Ro-Ko’s future 👀

Team India’s perfect XI 🇮🇳

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यशस्वी जायसवाल को लेकर जताई चिंता

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने आगे कहा कि उन्हें विराट और रोहित से ज्यादा चिंता यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को लेकर है, जिन्होंने पिछले 4 मैचों में 2 शतक लगाए हैं. इसके बावजूद उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा है. युवराज सिंह ने कहा, ‘अगर वर्ल्ड कप आता है और उन्हें खेलने के पर्याप्त मौके नहीं मिलते हैं, तो अचानक उन पर दबाव आ जाएगा. अगर वह योजनाओं का हिस्सा हैं, तो विश्व कप से पहले उन्हें और अधिक मैच खेलने की जरूरत है.’

उन्होंने कहा कि अचानक लगी चोटों के कारण टीमों को आखिरी समय में बदलाव करने पड़ सकते हैं, जिससे बिना एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ियों को सबसे बड़े मंच पर उतरना पड़ सकता है. युवराज सिंह ने कहा, ‘अगर कोई चोटिल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? हमने ऐसा पहले भी होते देखा है. 2019 वर्ल्ड कप में, चोट के कारण 2 युवा खिलाड़ियों को बिना पर्याप्त अनुभव के टीम में आना पड़ा था. आप अतीत की गलतियों को दोहराना नहीं चाहेंगे.’

यशस्वी जायसवाल का वनडे करियर

24 साल के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अभी भारत के लिए 6 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 71 की औसत से 285 रन आए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं.