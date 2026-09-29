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रोहित शर्मा ने जमकर की विराट कोहली की तारीफ, बोले- मेरी बात आसानी से समझ जाता है, जब भी मुझे…

रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में विराट कोहली के साथ अपनी ऑन-फील्ड साझेदारी और 2027 वनडे विश्व कप पर खुलकर बात की. दोनों ही रोहित और कोहली अब टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 29, 2026 4:56:54 PM IST

रोहित शर्मा ने जमकर की विराट की तारीफ.
रोहित शर्मा ने जमकर की विराट की तारीफ.


स्टार भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बताया है कि जब वे और विराट कोहली क्रीज पर साथ होते हैं, तो वे लगातार रणनीति बनाते हैं. दोनों अनुभवी खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम पड़ाव में भी बेहतरीन साझेदारियां निभा रहे हैं. रोहित और कोहली अब टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और हर दो-तीन महीने में केवल वनडे मैच खेलते हैं. फिलहाल दोनों वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं. फिटनेस को लेकर उठ रहे सवालों के बावजूद दोनों दिग्गजों ने शानदार प्रदर्शन से आलोचकों को जवाब दिया है.

रोहित ने जियोस्टार से बातचीत में बताया कि मैदान पर उनके बीच किस तरह की बातचीत होती है, “हम चर्चा करते हैं कि किस गेंदबाज पर अटैक करना है, किसे सिंगल लेना है और आगे क्या रणनीति रखनी है. कभी-कभी पैरों में दिक्कत होने पर मैं विराट से कह देता हूं कि भाई जरा ध्यान से दौड़ना, मुझे कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है.” रोहित ने कहा कि विराट उनकी बात तुरंत समझ जाते हैं और दोनों के बीच शुरुआत से लेकर अब तक यह बॉन्डिंग बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है.

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2027 वनडे विश्व कप पर रोहित शर्मा का नजरिया
प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच 2027 वनडे विश्व कप को लेकर काफी चर्चा होती है, लेकिन रोहित शर्मा ने साफ किया कि वे इस विषय पर विराट कोहली से कोई बातचीत नहीं करते हैं; उनका मानना है कि इतने सालों से खेल रहे विराट को विश्व कप का महत्व समझाने की जरूरत नहीं है. रोहित ने कहा, “चाहे 2027 का वर्ल्ड कप हो या 23 का, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है; वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप ही होता है.”

विराट कोहली का अनुभव और टीम में उनका स्थान
भारतीय कप्तान ने जोर देकर कहा कि टीम का हर खिलाड़ी विश्व कप के महत्व को अच्छी तरह समझता है; खासतौर पर विराट कोहली, जिन्होंने मौजूदा टीम में सबसे ज्यादा विश्व कप खेले हैं. रोहित शर्मा ने कहा कि इतने बड़े टूर्नामेंट में विराट का अनुभव टीम के लिए बेहद खास है और उनका ध्यान हमेशा देश को जीत दिलाने पर ही रहता है; यही वजह है कि दोनों की जोड़ी मैदान पर हमेशा विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनी रहती है.

Tags: rohit sharma
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