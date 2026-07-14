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IND vs ENG: सस्ते में पवेलियन लौट रहे सीनियर बल्लेबाज, रोहित-विराट ने मिलकर बनाए 16 रन, ऐसे कैसे जीतेगा भारत?

Rohit Sharma Virat Kohli Flops: इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. रोहित शर्मा 11 रन और विराट कोहली सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए.

By: Satyam Sengar | Published: July 14, 2026 8:43:38 PM IST

रोहित-विराट मिलकर बना रहे 16 रन.
रोहित-विराट मिलकर बना रहे 16 रन.


India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे बर्मिंघन के एजबेस्टन में खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने 259 रन का लक्ष्य रखा. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के दो सबसे अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने और बड़ी पारी खेलने की जिम्मेदारी इन दोनों खिलाड़ियों पर थी, लेकिन दोनों सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए. उनके जल्दी आउट होने से भारत की पारी पर शुरुआती दबाव साफ दिखाई दिया.

रोहित शर्मा शुरुआत में सहज नजर आए, लेकिन अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके. उन्होंने 21 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था. उन्हें सैम करन ने आउट किया, जबकि कैच हैरी ब्रूक ने लपका. इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके. कोहली ने 6 गेंदों में 5 रन बनाए और एक चौका लगाया. उन्हें तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दिया.

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आगे करना होगा अच्छा प्रदर्शन

रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं. ऐसे में बड़े मुकाबलों में उनके अनुभव से टीम को काफी उम्मीद रहती है. हालांकि पहले वनडे में दोनों बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके. ऐसे प्रदर्शन के बाद आगामी मुकाबलों में दोनों पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव और बढ़ गया है.

शुभमन गिल पर बढ़ी जिम्मेदारी

दोनों सीनियर बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर पारी संभालने की जिम्मेदारी आ गई. उन्होंने  पॉजिटिव अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की. अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगले मुकाबलों में बड़ी पारियां खेलनी होंगी. रोहित शर्मा और विराट कोहली के वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का रास्ता में ऐसे ही वनडे सीरीज से साफ होगा.

Tags: rohit sharmavirat kohli
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