IND vs ENG: सस्ते में पवेलियन लौट रहे सीनियर बल्लेबाज, रोहित-विराट ने मिलकर बनाए 16 रन, ऐसे कैसे जीतेगा भारत?

आगे करना होगा अच्छा प्रदर्शन

रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं. ऐसे में बड़े मुकाबलों में उनके अनुभव से टीम को काफी उम्मीद रहती है. हालांकि पहले वनडे में दोनों बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके. ऐसे प्रदर्शन के बाद आगामी मुकाबलों में दोनों पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव और बढ़ गया है.

शुभमन गिल पर बढ़ी जिम्मेदारी

दोनों सीनियर बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर पारी संभालने की जिम्मेदारी आ गई. उन्होंने पॉजिटिव अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की. अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगले मुकाबलों में बड़ी पारियां खेलनी होंगी. रोहित शर्मा और विराट कोहली के वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का रास्ता में ऐसे ही वनडे सीरीज से साफ होगा.