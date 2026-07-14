IND vs ENG: सस्ते में पवेलियन लौट रहे सीनियर बल्लेबाज, रोहित-विराट ने मिलकर बनाए 16 रन, ऐसे कैसे जीतेगा भारत?

रोहित शर्मा शुरुआत में सहज नजर आए, लेकिन अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके. उन्होंने 21 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था. उन्हें सैम करन ने आउट किया, जबकि कैच हैरी ब्रूक ने लपका. इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके. कोहली ने 6 गेंदों में 5 रन बनाए और एक चौका लगाया. उन्हें तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दिया.
आगे करना होगा अच्छा प्रदर्शन
रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं. ऐसे में बड़े मुकाबलों में उनके अनुभव से टीम को काफी उम्मीद रहती है. हालांकि पहले वनडे में दोनों बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके. ऐसे प्रदर्शन के बाद आगामी मुकाबलों में दोनों पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव और बढ़ गया है.