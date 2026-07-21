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रोहित-विराट को ड्रॉप करना नामुमकिन! अश्विन ने बताई 2 बड़ी वजहें, बोले- कोई टच नहीं कर सकता

Ravichandran Ashwin Statement: पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का कहना है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलना चाहते हैं, तो कोई उन्हें टच भी नहीं कर सकता है. अश्विन ने इसके पीछे 2 बड़ी वजहें भी बताई हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 21, 2026 12:44:55 PM IST

रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट को टीम से ड्रॉप नहीं किया जा सकता है.
रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट को टीम से ड्रॉप नहीं किया जा सकता है.


Ravichandran Ashwin Statement: भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है. अश्विन का मानना है कि रोहित और विराट को टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं किया जा सकता है. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जो सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलें लगाई जा रही हैं. हाल ही में आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स वनडे के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. अब रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय टीम से बाहर करना लगभग नामुमकिन हैं. वे दोनों जब तक चाहें, तब तक खेल सकते हैं. अश्विन ने इसके पीछे की 2 बड़ी वजहें भी बताई हैं.

अश्विन ने गिनाए 2 बड़े कारण

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अपने यूट्यूब चैनल पर रोहित शर्मा और विराट कोहली (Virat Kohli) के रिटायरमेंट को लेकर बात की. उन्होंने कहा, ‘वे विराट और रोहित को टच नहीं कर पाएंगे, अगर दोनों खेलना चाहते हैं. इसके दो कारण हैं. उनके पास काबिलियत है और उन्होंने रन बनाए हैं. दोनों बल्लेबाज हैं, और वे उन्हें छू नहीं सकते.’ अश्विन ने आगे कहा, ‘दूसरी बात यह है कि उन्हें छुआ नहीं जा सकता क्योंकि वे बल्लेबाज हैं. उनके पास एक सेना है, एक बटालियन है. लोग उन्हें देखने आते हैं. अगर आप उन्हें गिरा देंगे, तो छत ही टूट जाएगी.’ अश्विन का कहना है कि अगर रोहित विराट को बाहर किया जाएगा, तो फिर उनके फैंस बहुत शोर मचाएंगे.

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भुवी-शमी के साथ भेदभाव क्यों?

अश्विन ने आगे कहा कि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों को बाहर करने पर कोई शोर नहीं बोता है. उन्होंने कहा, ‘अगर शमी, सिराज या भुवनेश्वर को नहीं चुना जाता है, तो 10 लोग सवाल उठाएंगे. 100 लोग, 1000 लोग, शायद 10,000 लोग भी सवाल उठाएंगे. लेकिन वे शोर नहीं मचाएंगे. अगर कभी ऐसा दिन आया जब लोग गेंदबाजों के लिए शोर मचाने लगे, तो उन्हें भी टीम से बाहर करना मुश्किल हो जाएगा.’

रोहित शर्मा ने बल्ले से दिया जवाब

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के रिटायरमेंट की खबरें चल रही थीं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सिलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को बता दिया कि वह विश्व कप 2027 के लिए मैनेजमेंट के प्लान का हिस्सा नहीं हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि 19 जुलाई को लॉर्ड्स में रोहित शर्मा आखिरी बार इंटरनेशनल मैच खेलने मैदान पर उतरेंगे. हालांकि बाद में BCCI ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि रोहित शर्मा भारत के लिए आगे भी वनडे खेलना जारी रखेंगे. वहीं, रोहित शर्मा ने भी लॉर्ड्स में शतक लगाकर अपने बल्ले से जवाब दिया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 110 गेंदों पर 138 रनों की पारी खेली.

Tags: ravichandran ashwinrohit sharmavirat kohli
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