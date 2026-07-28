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‘विराट की फिटनेस ठीक, रोहित को काम करने की जरूरत…’ पाकिस्तानी क्रिकेटर की हिटमैन को सलाह

रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने को लेकर चर्चाएं तेज हैं. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ज़हीर अब्बास ने दोनों भारतीय स्टार खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती.

By: Satyam Sengar | Published: July 28, 2026 7:04:23 PM IST

पाकिस्तानी क्रिकेटर की हिटमैन को सलाह.
पाकिस्तानी क्रिकेटर की हिटमैन को सलाह.


रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे या नहीं, ये अब भी एक सवाल बना हुआ है. हालांकि, बीसीसीआई की ओर से अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि रोहित या विराट को विश्व कप में मौका नहीं मिलेगा. इस बीच एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा है कि विराट और रोहित को वर्ल्ड कप जरूर खेलना चाहिए. क्योंकि अगर आप अच्छा खेल रहे होते हैं तो कोई उम्र मायने नहीं रखती है.
विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रिकेट के माहिर खिलाड़ियों में से एक हैं. दोनों ही अनुभवी प्लेयर्स हैं. मुझे देखकर तो नहीं लगता है कि उन्हें वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलना चाहिए.  जब आप अच्छा खेल रहे होते हैं तो उम्र मायने नहीं रखती है. विराट कोहली अभी भी एकदम फिट खिलाड़ियों की सूची में आते हैं, जबकि रोहित शर्मा को अपने फिटनेस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. मैंने रोहित शर्मा को इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़ते हुए देखा है. उन्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा था. वह शानदार शॉट्स लगा रहे थे, वो भी शानदार टाइमिंग के साथ.”
शानदार फॉर्म में रोहित शर्मा
ज़हीर अब्बास का यह कॉमेंट ऐसे समय में आया है जब खबरें हैं कि भारतीय सेलेक्टर्स रोहित शर्मा से आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए हालिया वनडे मैच में शानदार शतक लगाकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया. उनकी यह पारी इस बात का प्रमाण है कि वह अब भी भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं.
आक्रामक शॉट्स का बढ़ा चलन
ज़हीर अब्बास ने आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाजी के बदलते अंदाज पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने स्वीकार किया कि टी20 क्रिकेट के आने के बाद नए-नए और आक्रामक शॉट्स खेलने का चलन काफी बढ़ गया है. बता दें कि ज़हीर अब्बास को एशिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिना जाता है. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 78 मैच खेले, जिनमें 44.79 की शानदार औसत से 5,062 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक भी निकले. 

Tags: rohit sharmaZaheer Abbas
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