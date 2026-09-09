रोहित-विराट खेलेंगे वर्ल्ड कप 2027? आशीष नेहरा की क्या है राय, बोले- अगर रन बना रहे तो…

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का मानना है कि अभी से यह कहना जल्दबाजी होगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं. कोलकाता में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के वार्षिकअवॉर्ड सेरेमनी में नेहरा ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 13 महीने का समय काफी लंबा होता है. इस दौरान खिलाड़ियों की फॉर्म, फिटनेस और टीम की जरूरतों में बड़ा बदलाव हो सकता है. नेहरा ने अपनी बात समझाने के लिए शुभमन गिल का उदाहरण दिया.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के वनडे भविष्य को लेकर चर्चा लगातार जारी है. दोनों खिलाड़ी 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है. भारत को वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा वनडे मैच नहीं खेलने हैं. ऐसे में हर टीम ऐलान और लंबे अंतराल के बाद होने वाली सीरीज के साथ दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

आशीष नेहरा ने बताया अभी बहुत समय बाकी

गिल टेस्ट और वनडे टीम के अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन मौजूदा टी20 टीम में उन्हें जगह नहीं मिली. नेहरा ने कहा कि क्रिकेट तेजी से बदल रहा है और अब कई फॉर्मेट होने के कारण चयन में बदलाव आम बात है. उनके मुताबिक सिर्फ उम्र के आधार पर रोहित और विराट को बाहर नहीं किया जा सकता.

रन बना रहे हैं तो क्यों नहीं खेलेंगे?

आशीष नेहरा ने कहा कि अगर रोहित और विराट लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं और रन बनाते हैं, तो उन्हें वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर करने की कोई वजह नहीं है. दोनों खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सक्रिय बल्लेबाजों में शामिल हैं. हालांकि, नेहरा ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला सिर्फ कोच का नहीं होगा. इसमें सेलेक्टर्स, बीसीसीआई और टीम से जुड़े दूसरे लोग भी शामिल होंगे. नेहरा ने कहा कि अभी वर्ल्ड कप में करीब 13 महीने बाकी हैं और इस दौरान बहुत कुछ बदल सकता है. उन्होंने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ भारतीय क्रिकेट ही नहीं, बल्कि किसी भी खेल में दो-तीन हफ्तों में परिस्थितियां बदल जाती हैं. इसलिए इस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर कोई पक्की भविष्यवाणी करना सही नहीं होगा.