जब बैटिंग कर रहा था ये खिलाड़ी तो 3 दिन तक फील्डिंग कर रहे थे Rohit Sharma, खुद सुनाईं पुरानी यादें

Viral Video: रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के सबसे शानदार और भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में गिने जाते हैं, जिन्हें उनकी शांत कप्तानी और विस्फोटक बल्लेबाज़ी के लिए जाना जाता है. "हिटमैन" के नाम से मशहूर रोहित ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं

By: Heena Khan | Published: December 27, 2025 9:23:37 AM IST

By: Heena Khan | Published: December 27, 2025 9:23:37 AM IST

Rohit Sharma Viral Video: रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के सबसे शानदार और भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में गिने जाते हैं, जिन्हें उनकी शांत कप्तानी और विस्फोटक बल्लेबाज़ी के लिए जाना जाता है. “हिटमैन” के नाम से मशहूर रोहित ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक शामिल हैं, जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाते हैं. मैदान पर उनका संयम, सही समय पर बड़े शॉट खेलने की कला और टीम को एकजुट रखने की क्षमता उन्हें एक आदर्श लीडर बनाती है. मुंबई इंडियंस और भारतीय टीम को कई यादगार जीत दिलाकर रोहित शर्मा ने यह साबित किया है कि वे न सिर्फ एक महान खिलाड़ी हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक कप्तान भी हैं. हाल ही में रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो चेतेश्वर पुजारा की परफॉर्मेंस पर बात करते नजर आ रहे हैं.

क्या बोले रोहित शर्मा ? 

रोहित शर्मा बोले-“जब मैं 14 साल का था, तो ग्राउंड पर जाता था. जब मैं शाम को वापस आता था, तो मेरे चेहरे का रंग बिल्कुल अलग होता था. इसके बाद रोहित शर्मा बोले- दो-तीन बार तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा भी, जब तुम खेलने के लिए घर से निकलते हो, तो अलग दिखते हो, और जब एक हफ़्ते या 10 दिन बाद वापस आते हो, तो बिल्कुल अलग दिखते हो. रोहित ने इसके आगे कहा कि मैंने उनसे कहा, माँ, एक बल्लेबाज़ है जिसका नाम चेतेश्वर पुजारा है, और वो 3 दिन से बैटिंग कर रहा था, और हम पूरे 3 दिन फील्डिंग कर रहे थे.

चेतेश्वर पुजारा कौन हैं?

चेतेश्वर पुजारा भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाज़ों में से एक हैं, जिन्हें उनकी धैर्यपूर्ण और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज़ी के लिए जाना जाता है. 25 जनवरी 1988 को गुजरात के राजकोट में जन्मे पुजारा ने कठिन परिस्थितियों में लंबी पारियां खेलकर टीम को कई बार संकट से उबारा है. वे गेंदबाज़ों को थकाने और समय लेने वाली पारियों के लिए मशहूर हैं, जिस कारण उन्हें आधुनिक क्रिकेट में “दीवार” जैसी उपाधि भी मिली है. टेस्ट क्रिकेट में भारत की कई विदेशी जीतों में उनका अहम योगदान रहा है, खासकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की कठिन पिचों पर. उनकी खेल शैली धैर्य, अनुशासन और समर्पण का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है.

