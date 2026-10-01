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IND vs WI: रोहित शर्मा ने सेलीब्रेशन का राज रखा सीक्रेट, कहा- ड्रेसिंग रूम में बताउंगा, जडेजा ने…

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया और वनडे क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए. शतक के बाद उनके अनोखे Celebration ने सभी का ध्यान खींचा, लेकिन रोहित ने इसका राज बताने से साफ इनकार कर दिया. रविंद्र जडेजा ने भी उनसे सेलीब्रेशन की वजह पूछी थी.

By: Satyam Sengar | Published: October 1, 2026 4:52:58 PM IST

रोहित शर्मा ने सेलीब्रेशन का राज रखा सीक्रेट.
रोहित शर्मा ने सेलीब्रेशन का राज रखा सीक्रेट.


वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाकर टीम इंडिया को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. 406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने सिर्फ 72 गेंदों में अपना 33वां वनडे शतक पूरा किया. शतक पूरा करने के बाद उन्होंने एक अलग अंदाज में दौड़ते हुए जश्न मनाया. उनका यह अनोखा अंदाज देखकर हर किसी के मन में सवाल उठा कि आखिर इस सेलीब्रेशन के पीछे क्या वजह थी.

मैच के बाद जब रोहित से इस सेलीब्रेशन  का मतलब पूछा गया; उन्होंने कहा, “मैं उस सेलीब्रेशन को अपने तक ही रखना चाहता हूं.” दोबारा पूछे जाने पर भी उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया; “आह, यह मेरे लिए है. मेरे लिए है. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके साथ ही रहने के लिए होती हैं. उन्हें शेयर नहीं किया जाता. तो हां, वह मेरे लिए था.” रोहित के इस जवाब ने सेलीब्रेशन के पीछे की कहानी को और रहस्यमय बना दिया.

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जडेजा ने भी पूछा था सेलीब्रेशन का राज
बाद में रवि शास्त्री ने रोहित से पूछा कि क्या मैदान पर रवींद्र जडेजा उनसे इसी सेलीब्रेशन के बारे में बात कर रहे थे. रोहित ने बताया, “हां, वह मुझसे पूछ रहे थे कि वह क्या था. मैंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में बताऊंगा. यह मेरे लिए है.” रोहित ने आगे बताया कि जडेजा ने उन्हें अलग अंदाज में जश्न मनाने का सुझाव दिया था. “वह चाहते थे कि मैं आकर स्लाइड और जंप करूं. मैंने कहा, यार, 50 ओवर फील्डिंग करने और लगभग 25-30 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला था.

रोहित ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड
रोहित इस मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामक नजर आए. उन्होंने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और जेडन सील्स, अल्जारी जोसेफ, कीमो पॉल और रोस्टन चेज जैसे गेंदबाजों के खिलाफ जमकर रन बनाए. 16वें ओवर में रोहित ने वनडे क्रिकेट में अपने 12,000 रन भी पूरे किए. वह सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बने. इसके बाद उन्होंने 85 से 99 रन तक पहुंचने के लिए लगातार दो चौके लगाए और फिर अपना शतक पूरा किया. भारत ने यह मुकाबला आठ विकेट से जीत लिया.

Tags: home-hero-pos-2India vs West Indiesrohit sharma
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