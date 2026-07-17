रोहित शर्मा संन्यास के फैसले से नाखुश, BCCI के सीनियर अधिकारियों से बात की, बोर्ड इस खिलाड़ी को देना चाहता है तवज्जो

भारत के कप्तान रोहित शर्मा अभी भी वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य 2027 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा बनना है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय सेलेक्शन कमिटी अब टीम में बदलाव की तैयारी कर चुकी है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई वाली समिति ने कथित तौर पर रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर को अपने फैसले से अवगत करा दिया है. सेलेक्टर्स का मानना है कि अब भविष्य की टीम तैयार करने का समय आ गया है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा इस फैसले से खुश नहीं हैं. इंग्लैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के दौरान उन्होंने बीसीसीआई अधिकारियों से इस मुद्दे पर बातचीत भी की. एक हेड बीसीसीआई अधिकारी ने बताया कि चयनकर्ता युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को लगातार मौके देना चाहते हैं. उन्होंने हाल के मैचों में तीन पारियों में दो शानदार शतक लगाए हैं. 2027 विश्व कप से पहले भारत को करीब 20 वनडे मैच खेलने हैं और सेलेक्शन कमिटी चाहती है कि इन मुकाबलों में जायसवाल को खुद को साबित करने का पूरा अवसर मिले.

रोहित शर्मा के भविष्य पर फैसला उनके हाथ में

रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ता किसी भी खिलाड़ी को संन्यास लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. इसलिए रोहित शर्मा के भविष्य का अंतिम फैसला वही करेंगे. हालांकि यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि सितंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे सीरीज से भारतीय टीम युवा खिलाड़ियों के साथ नई शुरुआत करना चाहती है. ऐसे में रोहित शर्मा की जगह को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

यशस्वी जायसवाल बन सकते हैं नए ओपनर

अगर सेलेक्शन कमिटी अपनी योजना पर कायम रहती है तो रोहित शर्मा की जगह यशस्वी जायसवाल भारत के नए वनडे ओपनर बन सकते हैं. जायसवाल पहले ही टेस्ट क्रिकेट में अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं, लेकिन वनडे और टी20 में उन्हें लगातार मौके नहीं मिले हैं. अब चयनकर्ता उन्हें लंबी जिम्मेदारी देकर 2027 विश्व कप के लिए तैयार करना चाहते हैं. यदि ऐसा होता है, तो भारतीय टीम में एक नए दौर की शुरुआत देखने को मिल सकती है.