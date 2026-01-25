Home > क्रिकेट > रोहित शर्मा को मिलेगा पद्म श्री पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक; यहां जानें ‘हिटमैन’ के शानदार रिकॉर्ड्स

Former Indian Captain Rohit Sharma: रोहित का भारत के सबसे सफल बल्लेबाजों और कप्तानों में से एक के रूप में सभी फॉर्मेट में शानदार सफर को इस सम्मान से पहचाना गया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 25, 2026 7:37:02 PM IST

Rohit Sharma Padma Shri: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट में उनके बेहतरीन योगदान के लिए देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, प्रतिष्ठित पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. रोहित का भारत के सबसे सफल बल्लेबाजों और कप्तानों में से एक के रूप में सभी फॉर्मेट में शानदार सफर को इस सम्मान से पहचाना गया है, जो गणतंत्र दिवस के मौके पर घोषित पद्म पुरस्कारों के तहत दिया गया.
एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर, रोहित, जो अपनी बैटिंग और लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, आधुनिक युग में भारत की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं.
 
इस सम्मान के साथ, वह उन चुनिंदा एथलीटों के ग्रुप में शामिल हो गए हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है. अब इसी कड़ी में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के जीवन और उनके क्रिकेट रिकॉर्ड पर एक नजर डाल लेते हैं. 

जब रोहित शर्मा ने क्रिकेट में रखा कदम

रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल और आकर्षक बल्लेबाज़ों में से एक हैं. उनका जन्म 30 अप्रैल 1987 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था. सीमित संसाधनों वाले परिवार से आने वाले रोहित का बचपन मुंबई के बोरीवली इलाके में बीता, जहाँ उनके दादा-दादी ने उनका पालन-पोषण किया. क्रिकेट के प्रति उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी और कोच दिनेश लाड ने उनकी बल्लेबाज़ी को निखारने में अहम भूमिका निभाई.

भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक

रोहित शर्मा ने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण 2007 के टी20 विश्व कप से किया. उसी टूर्नामेंट में उन्होंने अहम पारियां खेलकर भारत को खिताब जिताने में योगदान दिया. बाद में उन्होंने 2010 में वनडे और 2013 में टेस्ट क्रिकेट में खुद को मजबूत रूप से स्थापित किया. अपनी सहज टाइमिंग, लंबे छक्के लगाने की क्षमता और बड़े स्कोर बनाने की आदत के कारण उन्हें “हिटमैन” के नाम से जाना जाता है.

रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी 

रोहित शर्मा का करियर रिकॉर्ड्स से भरा हुआ है. वे वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज़ हैं. उनका सर्वोच्च वनडे स्कोर 264 रन (श्रीलंका के खिलाफ, 2014) है, जो आज भी वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इसके अलावा, उन्होंने 2019 वनडे विश्व कप में 5 शतक लगाए, जो एक ही विश्व कप में किसी बल्लेबाज़ द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा शतक हैं.
 
टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी रोहित का दबदबा रहा है. उन्होंने 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं, जो लंबे समय तक एक रिकॉर्ड रहा. टेस्ट क्रिकेट में रोहित ने घरेलू परिस्थितियों में कई शानदार पारियां खेली हैं और ओपनर के तौर पर खुद को सफल साबित किया है.

IPL में 5 बार चैंपियन

नेतृत्व के मोर्चे पर भी रोहित शर्मा बेहद सफल रहे हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस को आईपीएल में 5 बार चैंपियन बनाया, जो किसी भी कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा है. भारतीय टीम के कप्तान के रूप में उन्होंने एशिया कप और अन्य बड़े टूर्नामेंट्स में टीम को सफलता दिलाई.
 
रोहित शर्मा न सिर्फ रिकॉर्ड्स के खिलाड़ी हैं, बल्कि वे नई पीढ़ी के क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा भी हैं. उनकी शांत सोच, तकनीकी मजबूती और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें भारतीय क्रिकेट का एक सच्चा दिग्गज बनाती है.

