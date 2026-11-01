रोहित शर्मा का बड़ा फैसला! विजय हजारे ट्रॉफी में फिर मचाएंगे धमाल, मुंबई के लिए कितने मैच खेलेंगे ‘हिटमैन’?

Rohit Sharma Vijay Hazare Trophy: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है. वह घरेलू क्रिकेट में एक बार फिर वापसी करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा दिसंबर में होने वाले 50 ओवर फॉर्मेट घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखाई देंगे. उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को सूचित कर दिया है कि वह इस टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहेंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के बाद मुंबई की टीम से जुड़ेंगे. भारत बनाम श्रीलंका की वनडे सीरीज 13 से 19 दिसंबर तक खेली जाएगी. वहीं, विजय हजारे ट्रॉफी 14 दिसंबर से शुरू होगी, जो 8 जनवरी तक खेली जाएगी. श्रीलंका सीरीज खत्म होने के बाद रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे.

मुंबई के लिए खेलेंगे कितने मैच?

रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के एक सूत्र ने बताया कि रोहित शर्मा ने उनसे संपर्क करके विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की इच्छा जताई है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद अपनी उपलब्धता पर विचार करने के लिए कहा है. हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में कितने मुकाबले खेलेंगे.

बता दें कि रोहित शर्मा 13 से 19 दिसंबर तक श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस समय तक मुंबई की टीम अपने 3 मैच खेल चुकी होगी. भारत-श्रीलंका की सीरीज खत्म होने के बाद मुंबई की टीम अपना अगला मैच 21 दिसंबर को सर्विसेज के साथ खेलेगी. इस मुकाबले में रोहित शर्मा खेलते दिखाई दे सकते हैं. हालांकि भारत को 3 जनवरी से जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलना है. ऐसे में माना जा रहा है कि रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में 3-4 मैच खेलते दिखाई दे सकते हैं.

पिछले साल खेले थे 2 मैच

बता दें कि 36 साल के बल्लेबाज रोहित शर्मा पिछले साल भी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आए थे. उन्होंने मुंबई के लिए 2 मैच खेले थे, जिसमें सिक्किम के खिलाफ 94 गेंद पर 155 रनों की शानदार पारी खेली थी. हालांकि अगले मैच में उत्तराखंड के खिलाफ उनका खाता नहीं खुल पाया था. रोहित शर्मा ने अपने लिस्ट-ए करियर में अभी तक 364 मैच खेले हैं, जिसमें 39 शतक की मदद से 14,517 रन बनाए हैं.

अभी कहां है रोहित शर्मा?

फिलहाल रोहित शर्मा न्यूजीलैंड दौरे पर गए हुए हैं. इस दौरे पर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सुपरस्टार खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे.