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‘वर्ल्ड कप घर लेकर आना…’, रोहित शर्मा से लेकर गंभीर तक, मेंस टीम ने महिला टीम का बढ़ाया हौसला, किसने क्या कहा?

Women's T20 World Cup 2026: भारतीय महिला टीम 14 जून से पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती मुकाबले से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज करने मैदान पर उतरेगी. इस महामुकाबले से पहले भारतीय मेंस टीम के खिलाड़ियों ने महिला टीम का हौसला बढ़ाया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 14, 2026 3:57:03 PM IST

भारत की मेंस टीम ने भारतीय महिला टीम के लिए भेजा खास संदेश.
भारत की मेंस टीम ने भारतीय महिला टीम के लिए भेजा खास संदेश.


Women’s T20 World Cup 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार (14 जून) को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज करेगी. भारतीय टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले भारतीय मेंस टीम के खिलाड़ियों ने महिला टीम का हौसला बढ़ाया है. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारतीय मेंस टीम के खिलाड़ी महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत और कंपनी को वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं. इस वीडियो में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर से लेकर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन दिखाई दे रहे हैं, जो महिला टीम के लिए ट्रॉफी जीतने की कामना कर रहे हैं.

मेंस टीम में से किसने क्या कहा?

BCCI की ओर से शेयर किए गए वीडियो में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कहते हैं, ‘भारतीय महिला टीम पिछले कुछ सालों से शानदार क्रिकेट खेल रही है. टी20 क्रिकेट में वे कई बार जीत के करीब पहुंची हैं. इस बार उम्मीद है कि वे खिताब अपने नाम करेंगी. पूरी टीम काफी मजबूत और संतुलित नजर आ रही है. इंग्लैंड की परिस्थितियों में खेलने का उन्हें अच्छा अनुभव मिलेगा. हम सभी उनकी सफलता के लिए दुआ कर रहे हैं और भारतीय टीम को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं.’

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वहीं, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने कहा, ‘मुझे पूरा भरोसा है कि आप 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा करेंगी. हर किसी को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता. इसलिए इस अवसर का पूरा आनंद लें. गंभीर ने आगे कहा, ‘गलती करने से मत डरिए और जब भी किसी फैसले को लेकर मन में सवाल हो, तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए. आप सभी को शुभकामनाएं, ट्रॉफी जीतकर घर लेकर आइए.’

ये भी पढ़ें: IND vs PAK: क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक करेगी टीम इंडिया? भारतीय कप्तान ने तोड़ी चुप्पी

कप्तान गिल ने दिया खास संदेश

भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि महिला टीम के एक बार फिर इतिहास रचने का शानदार मौका है. गिल ने आगे कहा, ‘आप पहले भी खिताब जीत चुकी हैं और मुझे भरोसा है कि आप ऐसा फिर से करके दिखाएंगी. हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं. वर्ल्ड कप के लिए ऑल द बेस्ट.’ इसके अलावा भारत के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने भी भारतीय महिला टीम का हौसला बढ़ाया. अय्यर ने सलाह दी कि महिला टीम को पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा खेल खेलना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मेरी तरह से शुभकामनाएं. निडर होकर खेलो, पूरी ताकत के साथ मुकाबला करो और जीत के इरादे से मैदान पर उतरो.’

ईशान किशन ने भी दिया मैसेज

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने भी खास मैसेज दिया. उन्होंने महिला टीम के खिलाड़ियों को कुछ भी अलग न करने की सलाह दी. ईशान ने कहा, ‘टीम वही प्रोसेस फॉलो करे, जिसके दम पर उन्हें पूरे साल सफलता मिली है. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इसे एक और गेम की तरह ही लें. मेरे हिसाब से आप सभी ने पूरे सीजन में बहुत अच्छा किया है. आप कमाल का क्रिकेट खेल रहे हैं. इसी वजह से इसे सिंपल रखें, पूरे साल आपने जो किया है उस पर भरोसा करें. मुझे लगता है कि अगर आप इसे सिंपल रखेंगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी. हम सभी को आप पर बहुत गर्व है और हमें उम्मीद है कि हम यह ट्रॉफी जीतने में सफल रहेंगी.’

भारत का पाकिस्तान से पहला मैच?

14 जून को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच महाजंग होने वाली है. भारतीय महिला टीम रविवार को शाम 7:30 बजे पाकिस्तान से भिड़ेगी. यह मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अक्सर हाईवोल्टेज मैच होता है, जिस पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजर बनी रहती है. ऐसे में उम्मीद है कि फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा.

Tags: Gautam Gambhirishan kishanrohit sharmaShreyas IyerWomens T20 World Cup 2026
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