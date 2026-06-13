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IND vs AFG: तेंदुलकर के शतक से लेकर सहवाग के रनों तक… रोहित शर्मा के निशाने पर 2 ‘महारिकॉर्ड’

IND vs AFG ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के पास 2 बड़े रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. रोहित शर्मा सचिन बतौर ओपनर सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 1 शतक दूर हैं. इसके अलावा उनके निशाने पर वीरेंद्र सहवाग का भी बड़ा रिकॉर्ड है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 13, 2026 1:22:08 PM IST

रोहित शर्मा के निशाने पर 2 'महारिकॉर्ड'.
रोहित शर्मा के निशाने पर 2 'महारिकॉर्ड'.


IND vs AFG ODI: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के पास अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में इतिहास रचने का मौका है. रोहित शर्मा इस सीरीज में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार (13 जून) को मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा. वह भारत की ओर से वनडे में खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. हालांकि रोहित शर्मा के पास इसके अलावा अन्य दो बड़े रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 16,000 रन पूरे करने से सिर्फ 6 रन दूर हैं. अगर रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 6 रन बना लेते हैं, तो वह वनडे में 16,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन जाएंगे. इसके अलावा अगर वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 126 रन बनाते हैं, तो वह वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

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सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ेंगे हिटमैन

भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय ओपनर हैं. सहवाग ने भारत के लिए ओपनिंग करते हुए वनडे में 16,119 रन निकले. वहीं रोहित शर्मा के नाम अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 15,994 रन दर्ज हैं. अगर रोहित शर्मा इस सीरीज में 126 रन बनाते हैं, तो वह भारत की ओर से बतौर ओपनर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. ऑलओवर बात करें, तो श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 19,298 रन बनाए हैं.

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी खतरे में

हिटमैन रोहित शर्मा के पास भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का महारिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका है. रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय ओपनर बन सकते हैं. फिलहाल रोहित शर्मा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 45 शतक दर्ज हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने भी ओपनिंग करते हुए इतने ही शतक लगाए हैं. ऐसे में अगर रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1 शतक लगा देते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम दर्ज है. वॉर्नर ने कुल 49 शतक लगाए हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच खेलेंगे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में शामिल किया गया है. यह सीरीज 13 जून से शुरू होने जा रही है, जिसका पहला मैच धर्मशाला के मैदान में खेला जाएगा. इस सीरीज में रोहित शर्मा के बल्ले से रन आना बहुत जरूरी है. फैंस चाहेंगे कि रोहित शर्मा इस सीरीज में रन बनाकर 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपना दावा मजबूत करें.

Tags: IND vs AFGrohit sharmasachin tendulkarvirender sehwag
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