Home > क्रिकेट > IND vs NZ ODI: महज इतने रन और रोहित रच देंगे इतिहास! ‘हिटमैन’ के निशाने पर है ये 3 दिग्गज भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड

IND vs NZ ODI: महज इतने रन और रोहित रच देंगे इतिहास! ‘हिटमैन’ के निशाने पर है ये 3 दिग्गज भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा के निशाने पर है एक बड़ा रिकॉर्ड! गांगुली, सहवाग और अजहरुद्दीन को पछाड़कर हिटमैन रचेंगे नया इतिहास.. जानें पूरा समीकरण.

By: Shivani Singh | Published: January 3, 2026 9:10:14 PM IST

Rohit Sharma 20000 Runs
Rohit Sharma 20000 Runs


जब रोहित शर्मा 11 जनवरी को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में मैदान पर उतरेंगे, तो कई रिकॉर्ड उनकी नज़र में होंगे. फैंस को पूर्व भारतीय कप्तान से एक और धमाकेदार पारी की उम्मीद होगी, जो ज़बरदस्त फॉर्म में हैं. रोहित, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में दो अर्धशतक बनाए थे, इस सीरीज में शतक बनाने का लक्ष्य रखेंग. इस सीरीज के दौरान, रोहित शर्मा एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, जिसमें वह पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ-साथ पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ देंगे.

You Might Be Interested In

रोहित शर्मा दिग्गजों को पीछे छोड़ सकते हैं

रोहित शर्मा इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. उनसे ऊपर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली हैं. रोहित उन बल्लेबाजों में से हैं जिन्होंने 50 ओवर के फॉर्मेट में कीवी टीम के खिलाफ हज़ार या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं. अगर रोहित न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली सीरीज में 85 रन बनाने में कामयाब होते हैं, तो वह कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे.

  • रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 वनडे मैचों की 29 पारियों में 38.32 की औसत से 1073 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं.
  • दूसरी ओर, सहवाग ने उतनी ही पारियों (23 मैचों) में 52.59 की औसत से 1157 रन बनाए हैं. सहवाग ने कीवी टीम के खिलाफ 6 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं.
  • मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 40 मैचों की 39 पारियों में 36.06 की औसत से 1118 रन बनाए हैं, जबकि गांगुली ने 32 मैचों की 31 पारियों में 35.96 की औसत से 1079 रन बनाए हैं.

रोहित को इन तीनों को पीछे छोड़ने के लिए 85 और रनों की ज़रूरत है.

You Might Be Interested In

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड

जब वनडे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड की बात आती है, तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. दोनों देशों ने अब तक 120 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें भारत ने 62 जीते हैं और 52 हारे हैं. एक मैच टाई रहा जबकि 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस रिकॉर्ड को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी.

You Might Be Interested In
Tags: ajahruddinHitman Recordind vs nz odirohit sharmasehwag
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026
IND vs NZ ODI: महज इतने रन और रोहित रच देंगे इतिहास! ‘हिटमैन’ के निशाने पर है ये 3 दिग्गज भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs NZ ODI: महज इतने रन और रोहित रच देंगे इतिहास! ‘हिटमैन’ के निशाने पर है ये 3 दिग्गज भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड
IND vs NZ ODI: महज इतने रन और रोहित रच देंगे इतिहास! ‘हिटमैन’ के निशाने पर है ये 3 दिग्गज भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड
IND vs NZ ODI: महज इतने रन और रोहित रच देंगे इतिहास! ‘हिटमैन’ के निशाने पर है ये 3 दिग्गज भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड
IND vs NZ ODI: महज इतने रन और रोहित रच देंगे इतिहास! ‘हिटमैन’ के निशाने पर है ये 3 दिग्गज भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड