IND vs NZ ODI: महज इतने रन और रोहित रच देंगे इतिहास! ‘हिटमैन’ के निशाने पर है ये 3 दिग्गज भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड

जब रोहित शर्मा 11 जनवरी को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में मैदान पर उतरेंगे, तो कई रिकॉर्ड उनकी नज़र में होंगे. फैंस को पूर्व भारतीय कप्तान से एक और धमाकेदार पारी की उम्मीद होगी, जो ज़बरदस्त फॉर्म में हैं. रोहित, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में दो अर्धशतक बनाए थे, इस सीरीज में शतक बनाने का लक्ष्य रखेंग. इस सीरीज के दौरान, रोहित शर्मा एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, जिसमें वह पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ-साथ पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ देंगे.

रोहित शर्मा दिग्गजों को पीछे छोड़ सकते हैं

रोहित शर्मा इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. उनसे ऊपर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली हैं. रोहित उन बल्लेबाजों में से हैं जिन्होंने 50 ओवर के फॉर्मेट में कीवी टीम के खिलाफ हज़ार या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं. अगर रोहित न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली सीरीज में 85 रन बनाने में कामयाब होते हैं, तो वह कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे.

रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 वनडे मैचों की 29 पारियों में 38.32 की औसत से 1073 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं.

दूसरी ओर, सहवाग ने उतनी ही पारियों (23 मैचों) में 52.59 की औसत से 1157 रन बनाए हैं. सहवाग ने कीवी टीम के खिलाफ 6 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं.

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 40 मैचों की 39 पारियों में 36.06 की औसत से 1118 रन बनाए हैं, जबकि गांगुली ने 32 मैचों की 31 पारियों में 35.96 की औसत से 1079 रन बनाए हैं.

रोहित को इन तीनों को पीछे छोड़ने के लिए 85 और रनों की ज़रूरत है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड

जब वनडे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड की बात आती है, तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. दोनों देशों ने अब तक 120 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें भारत ने 62 जीते हैं और 52 हारे हैं. एक मैच टाई रहा जबकि 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस रिकॉर्ड को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी.