Rohit Sharma Six Record: रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में रचा इतिहास, क्रिस गेल को पछाड़कर बने नंबर-1

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर रोहित शर्मा ने खबर लिखे जाने तक, 69 गेंदों में 69 रनों की शानदार पारी खेल ली है. अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान वह 9 चौके और 2 शानदार छक्के लगा चुके हैं. रोहित काफी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं और पिछले दो वनडे मुकाबलों की तुलना में उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ लग रहा है. इन्हीं दो छक्कों की बदौलत रोहित ने ‘यूनिवर्स बॉस’ क्रिस गेल का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.
388 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने बेहद मजबूत शुरुआत की है. खबर लिखे जाने तक भारत ने 25.5 ओवर के खेल में शुभमन गिल का अहम विकेट खोकर भारत ने 150 रन बनाए हैं.
रोहित ने तोड़ा क्रिस गेल का ये खास रिकॉर्ड
इस मैच में दो छक्के जड़ते ही रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। इन चार टीमों के खिलाफ रोहित के अब कुल 343 छक्के हो गए हैं. इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम SENA देशों के खिलाफ 342 छक्के दर्ज थे.
SENA देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज
- 343 छक्के – रोहित शर्मा (खबर लिखे जाने तक)
- 342 छक्के – क्रिस गेल
- 179 छक्के – विराट कोहली
- 177 छक्के – एमएस धोनी
- 176 छक्के – शाहिद अफरीदी