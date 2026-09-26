अभी काम खत्म नहीं हुआ… रोहित शर्मा ने विश्व कप 2027 के लिए भरी हुंकार, विंडीज सीरीज से पहले खुलकर बोले

Rohit Sharma on World Cup 2027: वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में अभी उनका काम अधूरा है. उन्होंने कहा कि वो 2027 ICC मेंस विश्व कप का इंतजार कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक वह खेलते रहेंगे, तब तक कुछ न कुछ हासिल करने की चाह रहेगी. दरअसल, वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने जियोस्टार से बात की. इस दौरान उन्होंने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद 50 ओवर फॉर्मेट में खेलना जारी रखने की मोटिवेशन पर चर्चा की.

‘अभी काम खत्म नहीं हुआ’

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने जियोस्टार से बात करते हुए कहा, ‘मेरे मन में कभी यह ख्याल नहीं आएगा कि मेरा करियर खत्म हो गया है. जब तक आप खेल रहे हैं, हमेशा आगे कुछ न कुछ करने की उम्मीद रहती है और मैं वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहा हूं, यह सोच रहा हूं कि आगे मेरे लिए क्या है.’ रोहित शर्मा ने आगे कहा, ‘जब वर्ल्ड कप खेला जाता है, या जब हम कोई ICC टूर्नामेंट खेलते हैं, तो उसमें एक अलग तरह की चुनौती होती है, क्योंकि आपको अलग-अलग विरोधियों का सामना करना पड़ता है, अलग-अलग जगहों पर खेलना पड़ता है, इसलिए आपको अलग तरह से तैयारी करनी पड़ती है, अलग तरह से सोचना पड़ता है और यही चुनौती है.’

रोहित ने भारत को जिताई 2 ICC ट्रॉफी

39 साल के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भारत के लिए 2 बार टी20 वर्ल्ड (2007, 2024) कप जीता है. साल 2024 में तो रोहित शर्मा ने कप्तान के तौर पर भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताया था. इसके बाद उनकी कप्तानी में भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी. हालांकि वह कभी वनडे विश्व कप की ट्रॉफी नहीं उठा पाए. साल 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते वह ट्रॉफी नहीं उठा पाए.

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कब-कहां खेला जाएगा 2027 विश्व कप?

साल 2027 का वनडे विश्व कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 21 नवंबर तक चलेगा. इस विश्व कप में रोहित शर्मा के पास भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने का मौका होगा.

रोहित शर्मा का वनडे करियर

रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. वह अभी भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. वनडे में रोहित शर्मा ने 288 मैच खेले हैं, जिसमें 11,895 रन बनाए हैं. इसमें 34 शतक और 62 अर्धशतक शामिल हैं.