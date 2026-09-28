Rohit Sharma Viral Video: रोहित शर्मा बस से गिरे, सीढ़ियों से फिसला पैर, टेंशन में दिखे विराट कोहली

Rohit Sharma Viral Video: भारत और वेस्टइंडीज के पहले वनडे के बाद दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ बड़ा हादसा हो गया. टीम बस से उतरते समय रोहित शर्मा सीढ़ियों से फिसल गए, जिससे वो नीचे गिर गए. यह देखते ही वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत रोहित शर्मा को संभाला और उन्हें उठाया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस की टेंशन बढ़ गई है कि कहीं रोहित शर्मा को चोट तो नहीं लगी. रोहित शर्मा के साथ हुए इस हादसे को लेकर विराट कोहली भी परेशान दिखाई दिए. नीचे देखें वीडियो…

कैसे गिरे रोहित शर्मा?

दरअसल, यह घटना उस समय हुई, जब भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम में पहला वनडे मैच खेलने के बाद होटल लौटी. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा बस से उतरते हुए सीढ़ियों पर फिसल गए, जिसके चलते वो नीचे गिर गए. इस दौरान उनके पास एक बैग और हाथ में कुछ पेपर दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दिखाई देता है कि रोहित को गिरते देख तुरंत सुरक्षाकर्मी उनकी ओर दौड़े और उन्हें उठाया. इसके बाद रोहित शर्मा उठकर होटल चले गए.

Rohit Sharma 𝗦𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲𝗱 from the Bus 😱 While returning to the hotel after winning the first ODI against the West Indies, Rohit Sharma slipped badly on the stairs of the team bus. 😥 – Everyone was celebrating India’s win, but Virat Kohli was 𝘀𝘁𝘂𝗻𝗻𝗲𝗱 to see Rohit. 😭 pic.twitter.com/T01Lf4tJsb — Mukku (@Cric_Mukku) September 28, 2026

कोहली का रिएक्शन वायरल

रोहित शर्मा के साथ हुए हादसे से विराट कोहली भी टेंशन में नजर आए. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब रोहित शर्मा बस की सीढ़ियों से फिसलते हैं, तो विराट कोहली उन्हें देखकर परेशान हो जाते हैं. कोहली के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं.

भारत ने 8 विकेट से जीता पहला वनडे

मैच की बात करें, तो भारत ने पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 295 रन बनाए. विंडीज की ओर से सलामी बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स ने शतक लगाया, जबकि आमिर जांगू और जॉन कैम्पबेल ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं. वहीं, भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. इसके बाद भारतीय टीम टारगेट का पीछा करने उतरी. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 32 रनों की पारी खेली. वहीं, विराट कोहली ने नाबाद 139 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया.