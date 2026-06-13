Home > खेल > आज टूट जाएगा 37 साल पुराना रिकॉर्ड! मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा रच देंगे नया इतिहास; फैंस को भी इंतजार

आज टूट जाएगा 37 साल पुराना रिकॉर्ड! मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा रच देंगे नया इतिहास; फैंस को भी इंतजार

Ind vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला जाएगा. विराट कोहली चोट के कारण बाहर हैं, जबकि रोहित शर्मा चोट से वापसी कर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 13, 2026 12:00:17 PM IST

रोहित शर्मा तोड़ देंगे बड़ा रिकॉर्ड
रोहित शर्मा तोड़ देंगे बड़ा रिकॉर्ड


IND vs AFG: आज से शनिवार, 13 जून को इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान तीन मैच की वनडे सीरीज का मुकाबला शुरू होने जा रहा है. दोनों टीमों के बीच आज का पहला मुकाबला धर्मशाला के हिमाचर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाने वाला है. इस सीरीज में किंग विराट कोहली चोट के कारण नजर नहीं आने वाले हैं. इसी कारण सभी के नजरें रोहित शर्मा पर होने वाली है. रोहित शर्मा इस मैत में इंजरी के बाद वापसी करने जा रहे हैं. IPL 2026 के दौरान उन्होंने हैम्सट्रिंग में चोट आई थी. वहीं अब BCCI टेस्ट पास करने के बाद रोहित शर्मा अफगानिस्तान के साथ होने वाला मुकाबला खेलने के लिए एकदम फिट हैं. 

रोहित शर्मा तोड़ देंगे बड़ा रिकॉर्ड 

रोहित शर्मा आज जैसे ही धर्मशाला के मैदान पर उतरेंगे. वह 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे. दरअसल, आज वह भारत के लिए खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने जा रहे हैं. इससे पहले साल ये रिकॉर्ड 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो मोहिंदर अमरनाथ के नाम दर्ज था. उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 1989 में खेला था. उस समय वह 39 साल 36 दिन के थे. वहीं अब रोहित शर्मा 39 साल 44 दिन उम्र में भारत के वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने जा रहे हैं. 

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ओवरऑल रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज? 

बता दें कि, ओवरऑल रिकॉर्ड ODI खेलने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी नीदरलैंड्स के बैटर नोलन क्लार्क के नाम दर्ज है. बता दें कि, क्लार्क ने 47 साल 257 दिन की उम्र तक वनडे मैच खेला था. उनका आखिरी मैच 5 मार्च 1996 को रावलपिंडी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ था. 

एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहे रोहित शर्मा 

बता दें कि, हिटमैन रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ 6 रन बनाते ही वह ओपनर के तौर पर 16000 रन पूरा कर लेंगे. वह  वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरे भारतीय ओपनर बनने जा रहे हैं. सहवाग ने 16,119 रन बनाए थे. अगर रोहित शर्मा उन्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो इस सीरीज में उन्हें 126 रन बनाने होंगे.

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Tags: IND vs AFGrohit sharma
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