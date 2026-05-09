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क्रिकेट के बाद एंटरटेनमेंट में एंट्री! TV की दुनिया में रोहित शर्मा का डेब्यू, नए शो में दिखेंगे हिटमैन

Rohit Sharma New Show: मुंबई इंडियंस के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा अपना नया शो लेकर आने वाले हैं. हाल ही में उनके नए शो का टीजर सामने आया है, जिसके बाद फैंस काफी उत्साहित हो गए हैं. देखें हिटमैन के शो का टीजर...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 9, 2026 6:08:10 PM IST

रोहित शर्मा के नए शो का टीजर जारी.
रोहित शर्मा के नए शो का टीजर जारी.


Rohit Sharma New Show: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग भारत समेत पूरी दुनिया में है. हर कई हिटमैन रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का दीवाना है. रोहित शर्मा जो भी करते हैं, वह ट्रेंड बनकर वायरल हो जाता है. फिर चाहे वह क्रिकेट का मैदान हो या फिर कोई एड या इंटरव्यू. रोहित शर्मा का खास अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है, जिसकी वजह से सभी के दिलों पर राज करते हैं. क्रिकेट के मैदान पर रोहित शर्मा को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है.

टीवी पर उनके आने से मैच की व्यूअरशिप बढ़ जाती है. ऐसे में क्या होगा अगर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खुद टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे. जी हां आप सही सुन रहे हैं. भारतीय स्टार क्रिकेटर अपना नया शो लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. हाल ही में इसका मजेदार टीजर जारी किया गया है. इस टीजर में भी रोहित शर्मा का वही अंदाज देखने को मिला, जो मैदान पर दिखाई देता है. जानें टीजर में क्या दिखा…

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नए शो के टीजर में क्या दिखा?

मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा टीवी पर जल्द ही अपना रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर इसका टीजर जारी किया गया है. इस टीचर में दिखाया गया कि हिटमैन रोहित शर्मा अपने फैंस से मिलते हैं. इस दौरान हर फैन रोहित शर्मा ने ‘कोई गार्डन में नहीं घूमेगा’ कहने के लिए बोलता है. इस बात से रोहित शर्मा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. एक के बाद एक हर फैन उनसे यही लाइन बोलने के लिए कहा रहा था. इसी बीच में वह कॉल करके अपने घर की छत पर चल रहे गार्डन का काम बंद करवा देते हैं. रोहित शर्मा कहते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में गार्डन ही नहीं चाहिए.

शो आएगा तो क्या होगा?

रोहित शर्मा टीजर के आखिरी में कुछ ऐसा कहते हैं, जिसके बाद फैंस काफी उत्साहित हो गए है. टीजर के आखिरी में रोहित शर्मा कहते हैं, ‘दो लाइनें क्या बोल दीं, इतनी वायरल हो गईं, जब मेरा पूरा शो आएगा तो क्या होगा? हालांकि टीजर में यह नहीं बताया गया कि रोहित शर्मा के नए शो का क्या नाम है और इसमें क्या दिखाया जाएगा, लेकिन उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रोहित शर्मा का यह नया शो सोनी टीवी पर आने वाला है. माना जा रहा है कि इस शो में रोहित शर्मा अपने बेबाक अंदाज में दिखाई देंगे, जिससे फैंस को खूब एंटरटेनमेंट होगा.

ये भी पढ़ें: कौन हैं IPL स्टार पवन नेगी? कभी ऑक्शन में लगी थी 85000000 की बोली, अब कहां गायब हो गया ये खिलाड़ी?

10 मई को मैदान पर होंगे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा 10 मई को आरसीबी के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे. उन्होंने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वापसी की थी. उस मैच में रोहित शर्मा ने 44 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली थी. इस पारी के दम पर मुंबई ने लखनऊ के खिलाफ 229 रनों का टारगेट हासिल कर लिया. अब रोहित शर्मा 10 मई को आरसीबी के खिलाफ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं.

Tags: rohit sharma
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