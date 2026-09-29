Home > खेल > Rohit Sharma: रोहित शर्मा सिर्फ 1 मैच के हिटमैन! बल्लेबाजी में दिखा अजीब पैटर्न, वर्ल्ड कप से बढ़ी टेंशन

Rohit Sharma: रोहित शर्मा सिर्फ 1 मैच के हिटमैन! बल्लेबाजी में दिखा अजीब पैटर्न, वर्ल्ड कप से बढ़ी टेंशन

Rohit Sharma One Match Winner: रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में 35 गेंद पर 32 रनों की पारी खेली. वह इस पारी के दौरान लय में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. इस बीच उनकी बल्लेबाजी में एक अजीब सा पैटर्न नजर आया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 29, 2026 6:03:44 PM IST

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा.
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा.


Rohit Sharma One Match Winner: भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की फॉर्म को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं. रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 35 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए. इस बीच एक बार फिर से बहस छिड़ गई कि क्या रोहित शर्मा 2027 विश्व कप में खेलेंगे? वैसे तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की ओर से रोहित शर्मा को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उनकी बैटिंग फॉर्म बड़ी टेंशन बना हुई है. इस बीच उनकी बैटिंग में अलग सा पैटर्न भी नजर आया है, जिससे सवाल खड़ा हो गया है कि क्या रोहित शर्मा सिर्फ एक मैच के बल्लेबाज रह गए हैं. जानें क्या कह रहे आंकड़े…

रोहित शर्मा सिर्फ 1 मैच के हिटमैन!

दरअसल, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का बल्लेबाजी में एक पैटर्न दिखाई दिया है. वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में रोहित शर्मा का बल्ला शांत रहता है, लेकिन आखिरी मैच में वो बड़ी पारी खेलते हैं. क्रिकबज के आंकड़ों के अनुसार, रोहित शर्मा ने पिछले डेढ़ साल में अलग-अलग वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में कुल 11 पारियों में बल्लेबाजी की है. इसमें उनके बल्ले से सिर्फ 30.4 की औसत से 335 रन आए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच की 5 पारियों में रोहित ने 106 की बेहतरीन औसत से 424 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक आए हैं.

You Might Be Interested In

इंग्लैंड में भी ऐसा ही हुआ था

जुलाई में जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर गई थी, तब भी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शुरुआती 2 मैच में उनका बल्ला खामोश रहा था, जबकि आखिरी मैच में उन्होंने शतक ठोक दिया था. अब वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है.

रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर मचा बवाल

इंग्लैंड दौरे के दौरान लॉर्ड्स वनडे से पहले रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरें सामने आई थीं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स वनडे के बाद भारतीय टीम से बाहर हो जाएंगे. हालांकि BCCI ने इन खबरों को खारिज कर दिया था. इसके बाद हाल ही में आई रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर बोर्ड के फैसले से नाखुश थे. इसकी वजह से उन्होंने अपने कार्यकाल को आगे न बढ़ाने का फैसला किया.

Tags: rohit sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Aishwarya Rai का पेरिस में ‘मलेफिसेंट’ अवतार!

September 29, 2026

कौन हैं सिवेट तोमर? जिन्होंने शहजाद को कूटा

September 29, 2026

कौन हैं तान्या मिश्रा?

September 28, 2026

लता मंगेशकर के 10 बड़े विवाद और अनसुने राज!

September 28, 2026

सालभर सुख-शांति के लिए पितृ पक्ष में अवश्य करें 8...

September 27, 2026

बैंक में आधार लिंक कैसे करें?

September 27, 2026
Rohit Sharma: रोहित शर्मा सिर्फ 1 मैच के हिटमैन! बल्लेबाजी में दिखा अजीब पैटर्न, वर्ल्ड कप से बढ़ी टेंशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rohit Sharma: रोहित शर्मा सिर्फ 1 मैच के हिटमैन! बल्लेबाजी में दिखा अजीब पैटर्न, वर्ल्ड कप से बढ़ी टेंशन
Rohit Sharma: रोहित शर्मा सिर्फ 1 मैच के हिटमैन! बल्लेबाजी में दिखा अजीब पैटर्न, वर्ल्ड कप से बढ़ी टेंशन
Rohit Sharma: रोहित शर्मा सिर्फ 1 मैच के हिटमैन! बल्लेबाजी में दिखा अजीब पैटर्न, वर्ल्ड कप से बढ़ी टेंशन
Rohit Sharma: रोहित शर्मा सिर्फ 1 मैच के हिटमैन! बल्लेबाजी में दिखा अजीब पैटर्न, वर्ल्ड कप से बढ़ी टेंशन
Rohit Sharma: रोहित शर्मा सिर्फ 1 मैच के हिटमैन! बल्लेबाजी में दिखा अजीब पैटर्न, वर्ल्ड कप से बढ़ी टेंशन