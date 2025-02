नई दिल्ली: रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक दिया है। कटक में खेले गए वनडे मैच में अपनी शानदार पारी से उन्होंने कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए। यह उनके वनडे करियर का 32वां शतक था।

रोहित शर्मा ने अपना आखिरी शतक वनडे करियर में अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में लगाया था। यह मुकाबला अक्टूबर 2023 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। रोहित ने इस पारी में 84 गेंदों पर 131 रन बनाकर विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 5 छक्के जड़े थे।

रोहित के साथ शुभमन गिल ने भी अहम भूमिका निभाई। इन दोनों के बीच कटक में 136 रनों की साझेदारी हुई। शुभमन ने 52 गेंदों पर 60 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। हालांकि, इसके बाद वह आउट हो गए।रोहित शर्मा ने अपने करियर का दूसरा सबसे तेज वनडे शतक इंग्लैंड के खिलाफ कटक में 76 गेंदों में पूरा किया। इससे पहले, उन्होंने 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में 63 गेंदों में वनडे करियर का सबसे तेज शतक बनाया था।

रोहित का तीसरा सबसे तेज शतक भी इंग्लैंड के खिलाफ आया था, जब उन्होंने 2018 में 82 गेंदों में शतक पूरा किया था। कटक में वह वनडे क्रिकेट में अपना 32वां शतक भी जड़ चुके हैं. रोहित का आखिरी वनडे शतक 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में था। इस मैच में उन्होंने 131 रन बनाए थे, जिसमें 16 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उन्होंने 84 गेंदों का सामना किया था।रोहित और शुभमन गिल ने कटक में शानदार शुरुआत दी, दोनों के बीच 136 रनों की साझेदारी हुई। शुभमन गिल ने 52 गेंदों पर 60 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का था, लेकिन बाद में वे आउट हो गए।

𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗!

A marvellous century from Captain Rohit Sharma in Cuttack 🫡

He gets to his 32nd ODI TON 🔥🔥

Follow The Match ▶️ https://t.co/NReW1eEQtF#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank | @ImRo45 pic.twitter.com/WcB3O4zJS5

— BCCI (@BCCI) February 9, 2025