Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने बताया, कौन है वो गेंदबाज़ जिसकी गेंद पर हमेशा लगाना चाहते हैं छक्का?

Rohit Sharma sixes record: क्रिकेट की दुनिया में अगर छक्कों की बात हो और ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा का नाम ना आए, तो बात अधूरी लगती है। रोहित अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी और मैदान में शॉट्स की क्लासिक टाइमिंग के लिए विश्वभर में मशहूर रोहित शर्मा ने टी20 और टेस्ट, क्रिकेट के दोनों ही फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है यानी अब वो सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे। टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद, उन्होंने अपने करियर का पूरा फोकस वनडे फॉर्मेट पर लगा दिया है। इसी बीच जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा गेंदबाज है, जिसके गेंद पर हमेशा वो छक्का लगाना चाहते हैं तो उनका जवाब बेहद दिलचस्प था।

सवाल का जवाब देते हुए ‘हिटमैन’ ने कहा, ‘सच कहूँ तो, सभी के! मैं सभी गेंदबाजों के खिलाफ हिट करना चाहूँगा। कोई एक खास नहीं है। मेरी सोच हमेशा एक जैसी होती है। मैं बस हिट करना चाहता हूँ, चाहे मेरे सामने कोई भी हो।’

रोहित ने टेस्ट और टी 20 से संन्यास ले लिया है

मालूम हो कि रोहित शर्मा केवल वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हुए दिखेंगे। उन्होंने क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट टेस्ट और सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। सबसे पहले, उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 को अलविदा कहा। हाल ही में, इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया।

रोजर बिन्नी देंगे BCCI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा! अब कौन संभालेगा भारतीय क्रिकेट की कमान?

रोहित शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर

‘हिटमैन’ शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने देश के लिए 67 टेस्ट, 273 वनडे और 159 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इस दौरान, उनके बल्ले से टेस्ट की 116 पारियों में 40.57 की औसत से 4301 रन, वनडे की 265 पारियों में 48.76 की औसत से 11168 रन और टी20 की 151 पारियों में 32.05 की औसत से 4231 रन निकले हैं।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, रोहित के नाम टेस्ट में 12 शतक और 18 अर्धशतक, वनडे में 32 शतक और 58 अर्धशतक और टी20 में पाँच शतक और 32 अर्धशतक दर्ज हैं।

IPL के पहले सीजन में घटी थी शर्मनाक घटना, फूट-फूट कर रो पड़े थे श्रीसंत, 17 साल बाद वायरल हुआ VIDEO