‘टूट गया था…’ क्रिकेट से संन्यास लेने का आया विचार, 2023 वनडे विश्व कप की हार से पूरी तरह टूट चुके थे Rohit Sharma

Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट फैन के लिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप में हार एक बुरे सपने जैसी थी. पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी ऐसा ही था. रोहित ने बताया कि यह हार उनके लिए इतनी दुखद थी.

By: Preeti Rajput | Published: December 22, 2025 8:48:06 AM IST

Rohit Sharma: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बारे में बात की. रोहित ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद उनके मन में क्रिकेट से रिटायर होने का ख्याल आया था. उस समय उनकी टीम शानदार फॉर्म में थी, और भारत बिना कोई मैच हारे फाइनल में पहुंचा था. हालांकि, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया.

वर्ल्ड कप फाइनल में हार पर बोले रोहित शर्मा 

रोहित शर्मा ने अहमदाबाद में 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद क्या हुआ, इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, “अहमदाबाद में हार के बाद, सच कहूं तो, मुझे लगा कि मैं अब और क्रिकेट नहीं खेलना चाहता।” उन्होंने आगे कहा, “हर कोई बहुत निराश था, और हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। यह मेरे लिए पर्सनली बहुत मुश्किल समय था क्योंकि मैंने उस वर्ल्ड कप में सब कुछ लगा दिया था, सिर्फ़ पिछले दो-तीन महीनों में नहीं, बल्कि 2022 से ही जब मैंने कप्तानी संभाली थी। मेरा एकमात्र लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतना था, चाहे वह T20 वर्ल्ड कप हो या 2023 वर्ल्ड कप। इसलिए जब ऐसा नहीं हुआ, तो मैं पूरी तरह टूट गया था। मेरे शरीर में कोई एनर्जी नहीं बची थी। मुझे ठीक होने और खुद को वापस पटरी पर लाने में कुछ महीने लग गए।”

“मुझे अपना सारा फोकस” 

रोहित शर्मा ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है जब आप किसी चीज़ में इतना इन्वेस्ट करते हैं और आपको मनचाहा नतीजा नहीं मिलता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन मुझे यह भी पता था कि ज़िंदगी यहीं खत्म नहीं होती। यह मेरे लिए निराशा से निपटने, खुद को रीसेट करने और एक नई शुरुआत करने का एक बड़ा सबक था।” उन्होंने आगे कहा, “मुझे पता था कि कुछ और आने वाला है, USA और वेस्ट इंडीज में 2024 T20 वर्ल्ड कप, और मुझे अपना सारा फोकस उस पर शिफ्ट करना था। यह बात अब कहना आसान है, लेकिन उस समय यह बहुत मुश्किल था।”

“बहुत सारी एनर्जी लगी”

उन्होंने आगे कहा, “एक समय पर, मुझे सच में लगा कि मैं अब यह गेम नहीं खेलना चाहता क्योंकि इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, और मुझे लगा कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। वापस आने में कुछ समय लगा, बहुत सारी एनर्जी और बहुत आत्म-मंथन करना पड़ा। मैं खुद को याद दिलाता रहा कि यह कुछ ऐसा है जिससे मुझे सच में प्यार है, यह मेरे सामने था, और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। धीरे-धीरे, मैंने अपना रास्ता वापस पाया, मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपनी एनर्जी वापस पाई, और मैं फिर से मैदान पर एक्टिव हो गया।” 

फॉर्म में थे रोहित शर्मा

रोहित 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान बेहतरीन फॉर्म में थे, उन्होंने 11 मैचों में 54.27 की औसत और 125.94 के स्ट्राइक रेट से 597 रन बनाए थे. फाइनल में भारतीय टीम सिर्फ 240 रन ही बना पाई. ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैविस हेड ने 120 गेंदों पर 137 रन बनाए, जिससे कंगारुओं को छह विकेट से जीत मिली. 

Tags: 2023 odi world cupCricket NewsIndia vs Australiarohit sharma
