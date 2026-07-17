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रोहित शर्मा की जगह लेंगे वैभव सूर्यवंशी? BCCI दे सकती है मौका, ये है सबसे बड़ी वजह!

क्या रोहित शर्मा की जगह लेंगे वैभव सूर्यवंशी? लॉर्ड्स टेस्ट के बीच हिटमैन के वनडे करियर पर आया बड़ा अपडेट, इस युवा स्टार को मौका देने के पीछे है यह बड़ी वजह.

By: Shivani Singh | Published: July 17, 2026 4:39:12 PM IST

क्या रोहित शर्मा की जगह लेंगे वैभव सूर्यवंशी? लॉर्ड्स टेस्ट के बीच हिटमैन के वनडे करियर पर आया बड़ा अपडेट, इस युवा स्टार को मौका देने के पीछे है यह बड़ी वजह.
क्या रोहित शर्मा की जगह लेंगे वैभव सूर्यवंशी? लॉर्ड्स टेस्ट के बीच हिटमैन के वनडे करियर पर आया बड़ा अपडेट, इस युवा स्टार को मौका देने के पीछे है यह बड़ी वजह.


भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाना है. यह मैच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला साबित हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेलेक्टर्स अब रोहित से आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं. अगर ऐसा होता है, तो वनडे टीम में ओपनिंग स्लॉट के लिए कई युवा खिलाड़ियों के रास्ते खुल जाएंगे. पिछले एक साल में अपने शानदार प्रदर्शन से सनसनी मचाने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को बीसीसीआई प्रमोट कर सकती है, और इसके पीछे एक बेहद ठोस वजह भी है.

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर रोहित का ‘द एंड’?

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को साफ कर दिया है कि वे 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के रोडमैप का हिस्सा नहीं हैं. चयनकर्ता अब भविष्य की टीम तैयार करना चाहते हैं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके देना चाहते हैं. इसी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद रोहित शर्मा को टीम इंडिया में जगह नहीं मिलेगी. चूंकि इंग्लैंड दौरे का आखिरी वनडे मैच लॉर्ड्स में है, ऐसे में रोहित के सुनहरे करियर का अंत इसी ऐतिहासिक मैदान पर हो सकता है.

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आखिर क्यों वैभव सूर्यवंशी को मिलना चाहिए मौका?

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले एक साल में अपने बल्ले से जमकर सुर्खियां बटोरी हैं. आईपीएल 2026 (IPL 2026) में ‘ऑरेंज कैप’ जीतने के बाद उन्होंने टीम इंडिया का टिकट हासिल किया. हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों में वे केवल 42 रन ही बना सके, लेकिन इस दौरान वे काफी अच्छे टच में नजर आए. कुछ हफ्ते पहले आई रिपोर्ट्स की मानें तो बीसीसीआई वैभव को भारतीय क्रिकेट का भविष्य मान रही है, और यही वजह है कि उन्हें आगे भी लगातार मौके मिलना तय है.

फैंस को मैदान तक खींचने का दम रखते हैं वैभव

आजकल वनडे क्रिकेट को लेकर फैंस का क्रेज वैसे ही कम हो रहा है, और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद दर्शकों की दिलचस्पी और घट सकती है. लेकिन वैभव सूर्यवंशी में वो काबिलियत है कि वे अपने दम पर फैंस को मैदान तक खींच लाएं और इस बात को बीसीसीआई के साथ-साथ ब्रॉडकास्टर्स भी अच्छी तरह समझते हैं. टी20 के बाद अब उन्हें वनडे में भी आजमाया जा सकता है, हालांकि सब कुछ उनके प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा.

2027 वर्ल्ड कप के प्लान में हो सकते हैं शामिल

रोहित शर्मा के बाद यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के मुख्य ओपनर होंगे, जबकि ईशान किशन और केएल राहुल बैकअप के तौर पर मौजूद हैं. ऐसे में अगर वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में रनों का अंबार लगा देते हैं, तो उन्हें वनडे में यशस्वी के जोड़ीदार या बैकअप ओपनर के रूप में देखा जा सकता है. टीम मैनेजमेंट इससे पहले भी हर्षित राणा और गुरनूर ब्रार जैसे खिलाड़ियों को तेजी से ग्रूम कर चुका है, ऐसा ही कुछ वैभव के साथ वनडे फॉर्मेट में भी दोहराया जा सकता है.

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