BCCI-चीफ सेलेक्टर में तनातनी! रोहित शर्मा को लेकर मचा है बवाल, दोनों के बीच इतनी नाराजगी क्यों?

BCCI vs Chief Selector: दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर पिछले महीने सामने आए विवाद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अंदर हलचल बढ़ा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड सेक्रेटरी देवजीत सैकिया और हेड सेलेक्टर अजीत अगरकर की अगुआई वाली सेलेक्शन कमिटी के बीच इस मामले को लेकर तनाव पैदा हुआ है. इंग्लैंड दौरे से पहले सेलेक्टर्स ने रोहित को बताया था कि टीम 2027 वनडे विश्व कप में वह टीम इंडिया में नहीं रहेंगे.

रोहित इस मैसैज से खुश नहीं थे और उन्होंने अपनी बात रखने के लिए बीसीसीआई के कुछ सीनियर अधिकारियों से संपर्क किया था. इसके बाद सचिव देवजीत सैकिया ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि रोहित भारतीय वनडे टीम का नियमित हिस्सा हैं और जब तक वह टीम की योजनाओं में शामिल हैं, तब तक खेलते रहेंगे. सैकिया ने यह भी साफ किया था कि लॉर्ड्स का मुकाबला रोहित का आखिरी मैच नहीं होगा और वह वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं.

लॉर्ड्स में शतक से रोहित ने दिया जवाब

विवाद के बीच रोहित ने लॉर्ड्स में शानदार शतक लगाकर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया. हालांकि उनकी बेहतरीन पारी के बावजूद भारत को मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद रोहित फिर चर्चा से दूर हो गए, लेकिन सेलेक्टर्स और बीसीसीआई की ओर से सामने आए अलग-अलग मैसेज ने बोर्ड के अंदर बेचैनी बढ़ा दी. रिपोर्ट के अनुसार, सेलेक्शन कमिटी ने रोहित को जो मैसेज दिया था, वह बीसीसीआई की ओर से थोड़ा अलग नजर आया.

वीवीएस लक्ष्मण संभाल सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी

इस विवाद के बाद बीसीसीआई में क्रिकेट के संचालन को ज्यादा केंद्रीकृत करने की चर्चा भी शुरू हो गई है; पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की भूमिका देने पर विचार किया जा रहा है. इस पद के जरिए कप्तान, कोच और सेलेक्टर्स के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है. साथ ही भविष्य में ऐसे मामलों में गलतफहमी और अलग-अलग संदेशों से बचने में मदद मिल सकती है. खबर ये भी है कि जहीर खान को चीफ सेलेक्टर बनाया जा सकता है.