Rohit Sharma Removed from Captaincy: …तो इस वजह से छीनी गई रोहित से ODI कप्तानी, सामने आई बड़ी वजह!
Rohit Sharma Removed from Captaincy: …तो इस वजह से छीनी गई रोहित से ODI कप्तानी, सामने आई बड़ी वजह!

Rohit Sharma Removed From Captaincy: रोहित ने वनडे क्रिकेट में 3-3 दोहरे शतक लगाए. ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है. ऐसे ही दुनिया रोहित को हिटमैन नहीं कहती. रोहित शर्मा बनना आसान नहीं है, लेकिन इतना सबकुछ अचीव करने के बाद भी रोहित के साथ ऐसा क्यों हुआ?

By: Pradeep Kumar | Published: October 6, 2025 8:00:00 AM IST

rohit removed from captaincy_shubman gill_ind vs aus
rohit removed from captaincy_shubman gill_ind vs aus

Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ और इसी के साथ शुभमन गिल को भारतीय टीम का नया वनडे कप्तान बना दिया गया. रोहित शर्मा से वनडे फॉर्मेट की कप्तानी छीन ली गई. मतलब साफ है कि अब रोहित शर्मा सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर ही टीम में खेलते हुए नज़र आएंगे. वो खिलाड़ी जिसने अपनी कप्तानी में भारत को टी-20 का वर्ल्ड चैंपियन बनाया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई और 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया, उस खिलाड़ी को एक झटके में वनडे फॉर्मेट की कप्तानी से हटा दिया गया. ऐसा करने के पीछे कोई तो बड़ी वजह होगी. चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के पास कोई तो ठोस कारण होगा, जो उन्होंने रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाया. इसी वजह को, इसी कारण को रोहित शर्मा के फैंस के साथ-साथ दुनियाभर के क्रिकेट फैंस भी जानना चाहते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों रोहित शर्मा से छीन ली गई वनडे की कप्तानी?

रोहित का रुतबा बना बड़ी वजह

अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो, रोहित शर्मा का नाम भारत के सबसे सफल कप्तानों में जरुर शुमार होगा. रोहित ने एक बल्लेबाज़ के तौर पर भी जो किया है, उस मुकाम को हासिल करना आसान काम नहीं है. T-20I में 5-5 शतक लगाना. वनडे क्रिकेट में 3-3 दोहरे शतक लगाना. ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है. ऐसे ही दुनिया रोहित को हिटमैन नहीं कहती. रोहित शर्मा बनना आसान नहीं है, लेकिन इतना सबकुछ अचीव करने के बाद भी रोहित के साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल रोहित शर्मा के लिए पिछला 1 साल काफी उतार-चढ़ाव भरा है. भारत को टी-20 का वर्ल्ड चैंपियन बनाते ही उन्होंने टी-20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. इसके बाद भारत को अपने घर में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी. फिर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम लगातार हार रही थी और रोहित की फॉर्म और कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे थे. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कप्तान ने खुद को ही प्लेइंग 11 से बाहर कर लिया. हालांकि उस मैच में भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. रोहित पर दवाब था, एक तो बल्ला नहीं चल रहा था, दूसरी कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे थे, तीसरा उम्र भी एक फैक्टर था. अब जरा सोचिए जो खिलाड़ी छह महीने पहले तक एक हीरो था, अचानक से अब वो विलेन बन गया था.

Rohit Sharma with trophy

कहते है कि वक्त की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बदलता जरुर है. वक्त बदला, रोहित ने इंतज़ार किया और फिर टीम इंडिया गई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने. वहां रोहित ने अपनी बल्लेबाज़ी और अपनी कप्तानी का जलवा दिखाया और टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाया. वक्त बदल गया था, रोहित फिर से हीरो बन गए, लेकिन वक्त की चाल फिर बदली आईपीएल खत्म हुआ और टीम इंडिया को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ खेलने जाना था. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलने की बारी आई, तो रोहित ने क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिया. हालांकि उनकी रिटायरमेंट पर भी कई सवाल खड़े हुए. ऐसे में जो खिलाड़ी डेढ़ साल पहले तक तीनों फॉर्मेट का कप्तान था, अब वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलने वाला था. ऊपर से सवाल ये भी था कि क्या रोहित शर्मा 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे ये नहीं? तो ऐसे में सेलेक्टर और हेड कोच ने एक नया प्लान बनाया.

पर्दे के पीछे की कहानी

रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाने के बाद एक रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि रोहित जैसे कद के खिलाड़ी को लीडरशिप रोल में रखने का मतलब होता कि उन्‍हें ड्रेसिंग रूम में अपनी सोच को लागू करने का मौका मिलता. रोहित अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं. यह फॉर्मेट मौजूदा वक्‍त में सबसे कम खेला जाता है. ऐसे में रोहित के कप्‍तान रहने से टीम कल्‍चर में खलल पड़ सकता था. आगे बताया गया कि कोच गौतम गंभीर ने अपने कार्यकाल के पहले छह महीनों में टेस्ट और वनडे मैचों में बैकसीट पर थे, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार ने उन्हें और मजबूती से कमान संभालने का मौका दे दिया.

Rohit Sharma Tweet Goes Viral

तीन फॉर्मेट के लिए तीन कप्तान रखना मुश्किल

रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे में कप्‍तानी सौंपे जाने के मुद्दे पर चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर ने मीडिया से कहा कि तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तान रखने पर टीम के स्तंभों के बीच टकराव से बचना है. साथ ही गिल को 2027 विश्व कप के लिए समय देने की आवश्यकता की बात कही. इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि गौतम गंभीर वनडे कप्‍तान को बदलने के फैसले में शामिल थे. गंभीर टीम को एकजुट और मजबूत नियंत्रण में रखना चाहते हैं. यही वजह है कि उन्‍होंने रोहित के कद के क्रिकेटर को साइडलाइन करने का फैसला किया.

