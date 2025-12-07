कोहली से भी सख्त डाइट पर हैं रोहित? इस Video ने ट्रोलर्स को भी कर दिया हैरान!

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज़ जीतने के बाद, भारतीय टीम के होटल में ज़ोरदार जश्न का माहौल था, लेकिन कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले जो अप्रत्याशित थे. अपनी सख्त डाइट के लिए मशहूर विराट कोहली ने टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए केक खाया, जबकि इसके उलट रोहित शर्मा ने युवा बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल द्वारा दिए गए केक के एक टुकड़े को भी हाथ लगाने से मना कर दिया.

“मोटा हो जाऊंगा मैं वापस,”

मालूम हो कि हाल ही में टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद रोहित ने अपना 10 किलो से ज़्यादा वज़न कम किया है. वह अपनी फिटनेस को लेकर अब एक सख्त डाइट फॉलो कर रहे हैं. उनका केक से परहेज़ यह दर्शाता है कि वह अपनी डाइट के प्रति कितने अनुशासित हो चुके हैं. यह यशस्वी जायसवाल थे, जिन्होंने विशाखापत्तनम में तीसरे और आखिरी ODI में भारत के लिए शानदार शतक बनाया था, जिन्होंने खिलाड़ियों के मैदान से लौटने के बाद टीम होटल में केक काटा. कोहली जायसवाल के हाथ से केक खाने वाले पहले खिलाड़ी थे. लेकिन, जब इस युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने टीम के दूसरे सीनियर सदस्य रोहित को केक दिया, तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया. “मोटा हो जाऊंगा मैं वापस,” रोहित ने जायसवाल से मज़ाक में कहा, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हँस पड़े.

After India’s win in Vizag, the team was celebrating at the hotel by cutting a victory cake. When Jaiswal went to feed the cake to Rohit Sharma, Rohit said, “nahi bhai, me Mota ho jauga vapas”😭❤️ bRO is following a very strict diet.🫡🔥 pic.twitter.com/UGlHGHQdoY — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 7, 2025

साउथ अफ्रीका सीरीज़ में रोहित शर्मा का शानदार प्रदर्शन

रोहित ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में हुई तीन मैचों की ODI सीरीज़ में शानदार और असरदार प्रदर्शन किया, जिसे भारत ने 2-1 से जीता.

पहला ODI, राँची: उन्होंने सीरीज़ की शानदार शुरुआत करते हुए 51 गेंदों में तेज़ी से 57 रन बनाए, जिसमें तीन छक्के और पाँच चौके शामिल थे. इस दौरान, उन्होंने पुरुषों के ODI इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्कों का शाहिद अफरीदी का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड भी तोड़ा.

दूसरा ODI रायपुर: इस मैच में वह सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए.

तीसरा ODI, विशाखापत्तनम: निर्णायक मुक़ाबले में, उन्होंने भारत की सफल चेज़ को सँभाला और 73 गेंदों में महत्वपूर्ण 75 रन बनाए, जो उनका 61वाँ ODI अर्धशतक था.

यह पारी यशस्वी जायसवाल के साथ 155 रन की मैच जिताने वाली ओपनिंग पार्टनरशिप बनाने में महत्वपूर्ण थी, और इसी पारी के दौरान, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रनों का बड़ा मील का पत्थर भी पार किया.

कुल मिलाकर, रोहित ने पूरी सीरीज़ में 146 रन बनाए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.