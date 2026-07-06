Video: मैदान पर लौटे रोहित शर्मा, इंग्लैंड पहुंचते ही नेट्स में की जमकर बल्लेबाजी, वनडे सीरीज से पहले बहाया पसीना

Rohit Sharma Practice Video: भारतीय क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है. भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने जा रही वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंच गए हैं. उन्होंने इस सीरीज के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की बल्लेबाजी प्रैक्टिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रोहित शर्मा नेट्स में बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वह कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव जैसे बेहतरीन शॉट्स खेल रहे हैं.

रोहित शर्मा के लिए इंग्लैंड का यह दौरा काफी अहम होने वाला है. इस दौरे पर रोहित शर्मा को 3 मैचों की वनडे सीरीज में अपनी फिटनेस साबित करनी होगी. साथ ही बल्ले से बड़ी पारियां खेलने होंगी, जिससे वह अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर सकें.

हिटमैन की प्रैक्टिस का वीडियो

भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच 14 जुलाई से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते नजर आएंगे. विराट कोहली फिलहाल भारत में रहकर भी वनडे सीरीज की तैयारी कर रहे हैं. वहीं, रोहित शर्मा सीरीज की तैयारियों के लिए इंग्लैंड पहुंच गए हैं. बता दें कि रोहित शर्मा आखिरी बार पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में दिखाई दिए थे. अब वह इंग्लैंड दौरे पर फिर से मैदान में वापसी कर रहे हैं. देखें हिटमैन के प्रैक्टिस का वीडियो…

Rohit Sharma arrived in England straight from his vacation and began batting practice ahead of the upcoming ODI series against England.🔥 The owner of England coming @ImRo45 🐐 pic.twitter.com/F3VWhTdQsC — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) July 6, 2026





इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा का शानदार रिकॉर्ड है. रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ 23 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 47 की औसत से 846 रन आए हैं. इसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक भी शामिल हैं. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि इस वनडे सीरीज में भी रोहित शर्मा के बल्ले से बड़ी पारियां देखने को मिलेंगी.

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भारत-इंग्लैंड सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे- 14 जुलाई (एजबेस्टन)

दूसरा वनडे- 16 जुलाई (सोफिया गार्डन्स)

तीसरा वनडे- 19 जुलाई (लॉर्ड्स)

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार.