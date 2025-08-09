Home > खेल > Rohit Sharma: जूनियर हिटमैन की पहली राखी की तस्वीर आयी सामने, समायरा ने बांधी छोटे भाई की कलाई पर राखी

Rohit Sharma son Ahan first Rakhi: रोहित शर्मा ने परिवार के साथ मनाया रक्षा बंधन 2025, बेटे अहान ने पहली बार राखी बांधी। जानिए समायरा के खास पल, रोहित की ODI में संभावित वापसी और परिवार की खुशियों की कहानी।

Published By: Shivani Singh
Published: August 9, 2025 23:22:07 IST

Rohit Sharma son Ahan first Rakhi: 9 अगस्त 2025 का दिन भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह के लिए बेहद खास रहा। देशभर में रक्षा बंधन का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं रोहित के घर भी यह त्योहार एक भावुक और यादगार लम्हा लेकर आया। खास बात यह रही कि पिछले साल नवंबर में जन्मे उनके बेटे अहान ने पहली बार राखी का त्योहार मनाया। इस अवसर पर उनकी बेटी समायरा ने अपने छोटे भाई अहान की कलाई पर राखी बांधी, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो उठा।

समायरा ने अहान के नन्हे हाथ पर बांधी राखी

रितिका सजदेह ने इस खास पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इंस्टाग्राम स्टोरी में यह प्यारा दृश्य देखा जा सकता है, जिसमें समायरा ने अहान के नन्हे हाथ पर राखी बांधी है। दोनों भाई-बहन एक-दूसरे की उंगली थामे हुए हैं, जो इस त्योहार की खासियत और परिवार की गहरी स्नेह भावना को बयां करता है।

रोहित शर्मा और रितिका की शादी 2015 में हुई थी, और इसके दो साल बाद उनकी बेटी समायरा का जन्म हुआ। हर बहन की ख्वाहिश होती है कि उसका कोई भाई हो, जिससे वह रक्षा बंधन पर राखी बांध सके। समायरा के लिए यह खुशी का मौका 7 साल बाद आया है, जब वह अपने छोटे भाई अहान को राखी बांध सकी।

Mohammed Siraj: जिस लड़की से थे अफेयर के चर्चे, उसी लड़की ने बांध मोहम्मद सिराज को राखी, VIDEO आया सामने

क्रिकेट की दुनिया से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा का पूरा ध्यान अब अपने परिवार पर केंद्रित हो गया है। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनके पास परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए पर्याप्त समय है। हाल ही में रोहित शर्मा यूरोप में पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे, जहां से उन्होंने कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं।

भले ही रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 से संन्यास ले लिया है, लेकिन वे अभी भी एकदिवसीय (ODI) क्रिकेट में सक्रिय हैं। उन्होंने 2027 वर्ल्ड कप में खेलने की इच्छा जताई है और भारतीय टीम के कप्तान के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को जारी रखना चाहते हैं। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया पिछली बार 50-ओवर विश्व कप जीतने से महज एक कदम दूर थी। वे इस सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं।

मौजूदा रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में क्रिकेट मैदान पर वापसी कर सकते हैं। यह वापसी उनके फैंस और क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह का कारण होगी।

Rohit Sharma ने फिर खरीदी करोड़ों की लग्ज़री Lamborghini, कीमत और फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे आप!

Tags: Rohit Sharma Raksha Bandhan 2025Rohit Sharma son Ahan first Rakhi
