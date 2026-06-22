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Viral Video: धक्का देकर लगाई डांट… अपने ही बॉडीगार्ड पर क्यों भड़के रोहित शर्मा? वजह जान फैंस कर रहे सलाम

Rohit Sharma Viral Video: रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह अपने बॉडीगार्ड को धक्का देते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो देखने के बाद फैंस के मन में सवाल है कि आखिर रोहित शर्मा ने खुद को बॉडीगार्ड को डांट क्यों लगाई. जानिए इसके पीछे की वजह...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 22, 2026 6:18:49 PM IST

रोहित शर्मा का वायरल वीडियो.
रोहित शर्मा का वायरल वीडियो.


Rohit Sharma Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. यह वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का बताया जा रहा है, जिसमें रोहित शर्मा एयरपोर्ट पर अपने ही बॉडीगार्ड को डांटते और दूसरी ओर धक्का देते दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो देखने को बाद हर कोई हैरान रह गया कि आखिर रोहित शर्मा अपने बॉडीगार्ड को क्यों डांट रहे हैं.

जब फैंस को इस सवाल का जवाब मिला, तो उनके दिल में रोहित शर्मा के लिए सम्मान बढ़ गया. दरअसल, रोहित शर्मा का बॉडीगार्ड उनके फैंस को दूर रख रहा था. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान रोहित शर्मा के बॉडीगार्ड ने एक बुजुर्ग व्यक्ति का रास्ता रोक दिया.

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रोहित शर्मा अपने बॉडीगार्ड पर क्यों भड़के?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एयरपोर्ट पर मौजूद हैं. उनके आसपास कुछ फैंस दिखाई दे रहे हैं, जो उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं. वीडियो में रोहित शर्मा के बॉडीगार्ड ने फैंस को दूर रखते हुए अनजाने में एक बुजुर्ग व्यक्ति का रास्ता रोक दिया. यह देखते ही रोहित शर्मा भड़क गए. उन्होंने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को कंधे से पकड़कर धक्का दिया. इसके बाद रोहित शर्मा अपने बॉडीगार्ड से कुछ कहते हुए भी दिखाई देते हैं.

माना जा रहा है कि वह उसे बुजुर्ग व्यक्ति का रास्ता रोकने के लिए डांट लगा रहे हैं. इसके बाद एक फैन रोहित शर्मा के साथ फोटो लेता है, जिसके बाद वह आगे चले जाते हैं. बाद में रोहित शर्मा अपने बॉडीगार्ड को पास बुलाकर कुछ समझाते हैं, जिससे कि उसे बुरा न लगे. रोहित शर्मा का यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. उनका यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो पर फैंस का रिएक्शन

इस वायरल वीडियो (Viral Video) पर फैंस की ओर से अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. हिटमैन के फैंस का कहना है कि रोहित शर्मा ने एक बार साबित कर दिया है कि वह एक बेहतरीन इंसान हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘रोहित ने किसी अहंकार के बिना एक बुजुर्ग का सम्मान किया. उन्होंने सिर्फ बॉडीगार्ड को टोका और बाद में उसे समझा भी दिया कि ड्यूटी के दौरान दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए.’

वहीं, कुछ यूजर्स को यह पसंद नहीं आया. उन्होंने रोहित शर्मा की आलोचना करते हुए लिखा कि बॉडीगार्ड सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था. ऐसे में उसे सभी के सामने नहीं डांटना चाहिए. अगर सेलिब्रिटी को ऐसे ही फोटो खिंचवाने हैं, तो उन्हें अपने साथ में बॉडीगार्ड ही नहीं रखना चाहिए. इस वीडियो को लेकर फैंस के बीच में अलग ही बहस छिड़ी हुई है.

Tags: rohit sharmaviral video
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