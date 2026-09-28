गौतम गंभीर के जाल में फंस रहे रोहित शर्मा? टेस्ट के बाद वनडे से भी होंगे बाहर, आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन

Rohit Sharma Form: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा है. भारत बनाम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा 35 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए. तिरुवनंतपुरम की पिच पर बल्लेबाजों के लिए मदद थी, जिससे रोहित शर्मा के बड़ी पारी खेलने का मौका था. फैंस को भी रोहित शर्मा से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वे इस मौके को भुना नहीं पाए. ऐसे में एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या रोहित शर्मा भारतीय टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं? ऐसा कोई और नहीं, बल्कि उनके आंकड़े बोल रहे हैं. रोहित शर्मा की पिछली 10 पारियों को देखें, तो उनके बल्ले से सिर्फ 1 शतक और 1 अर्धशतक आया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे में भले ही शतक लगाया था, लेकिन टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए यह काफी नहीं है.

गंभीर के जाल में फंस रहे हिटमैन?

रोहित शर्मा का बल्ला पिछले कुछ समय से काफी शांत दिखाई दे रहा है. वह अच्छी शुरुआत के बाद भी बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं. इतना ही नहीं, उनकी बल्लेबाजी में पहले जैसी आक्रामकता भी नहीं दिखाई दे रही है. अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की टीम मैनेजमेंट को उन्हें टीम से बाहर करने का कारण मिल जाएगा.

लंबे समय से ऐसी खबरें चल रही हैं कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच तनाव चल रहा है. कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि गंभीर 2027 विश्व कप के लिए युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं. 24 साल के युवा सलामी बल्लेबाज बेंच पर बैठे हुए हैं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अगर रोहित शर्मा को टीम में अपनी जगह बनाए रखनी है, तो बल्ले से लगातार रन बनाने होंगे.

जब टेस्ट से अचानक लिया था संन्यास

रोहित शर्मा अपने खराब प्रदर्शन से कहीं न कहीं गौतम गंभीर के जाल में फंसते जा रहे हैं. आपको याद होगा कि इसी तरह गंभीर के कार्यकाल के दौरान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा को भारतीय टीम की प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया था.

पिछली 10 पारी में रोहित का रिकॉर्ड

39 साल के रोहित शर्मा ने अपनी पिछली 10 वनडे पारियों में कुल 411 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से एक शतक और 1 अर्धशतक आए हैं. इस दौरान उनकी सबसे बड़ी पारी 138 रन की रही है, जो इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर आई थी. इसके अलावा उन्होंने एक मैच में 79 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा वह किसी मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए.