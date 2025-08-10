Home > खेल > Rohit Sharma got trolled: पेटू हो गए हैं हिटमैन! ऐसे खेलेंगे वर्ल्ड कप, ट्रोलर्स ने रोहित शर्मा को किया फिर से ट्रोल

Rohit Sharma got trolled: पेटू हो गए हैं हिटमैन! ऐसे खेलेंगे वर्ल्ड कप, ट्रोलर्स ने रोहित शर्मा को किया फिर से ट्रोल

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की यूनाइटेड किंगडम से वापसी पर उनकी बढ़ी हुई फिटनेस और पेटू लुक ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। जानिए फैंस के रिएक्शन और क्या कह रहे क्रिकेट एक्सपर्ट्स।

Published By: Shivani Singh
Published: August 10, 2025 18:07:52 IST

Rohit Sharma got trolled: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा हाल ही में यूनाइटेड किंगडम से छुट्टियां मनाकर भारत लौटे हैं। हालांकि वे अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पर थे, लेकिन वापस आने के बाद रोहित शर्मा की फिटनेस और बढ़े हुए वजन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वह एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका बढ़ा हुआ पेट साफ नजर आ रहा है।

इस वायरल वीडियो में रोहित शर्मा ने एक सिक्योरिटी गार्ड को गले लगाया, जिससे उनकी फिटनेस में कमी और बढ़े वजन का अंदाजा लगाना आसान हो गया। उनके इस लुक को देखकर कई क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों ने फिटनेस को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि क्रिकेट से थोड़े समय के लिए दूर रहने के कारण उनकी फिटनेस पर असर पड़ा है, जो कप्तान के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

रोहित शर्मा ने आखिरी बार आईपीएल 2025 में 1 जून को मुंबई इंडियंस के लिए खेला था, जबकि टीम इंडिया के लिए उनका आखिरी मैच 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था। इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी जीतने में सफलता हासिल की थी। हालांकि अब जब रोहित वापसी कर चुके हैं, तो उनके फिटनेस स्तर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वे ऐसे वजन के साथ अपना क्रिकेट करियर सफलतापूर्वक जारी रख पाएंगे।

फैंस के दिलचस्प और अलग-अलग रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर फैंस के अलग-अलग तरह के रिएक्शन देखने को मिले। कुछ फैंस ने कहा कि विराट कोहली जैसी फिटनेस वाली खिलाड़ी को ही टीम में जगह मिलनी चाहिए, जबकि रोहित को बाहर कर देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने रोहित शर्मा को ‘सबसे महान फैट प्लेयर’ भी कहा, जो अपने शरीर की परवाह किए बिना खेल में अपना जलवा दिखाते हैं।

एक फैन ने रोहित शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि फिटनेस और मोटापा सिर्फ ड्रामा है, और उन्होंने 30 की उम्र के बाद भी शानदार प्रदर्शन किया है। इस फैन का मानना है कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में भारत को बड़ी जीत दिलाएंगे। वहीं, एक और फैन ने रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह को भी ट्रोल किया, यह कहते हुए कि रोहित के मोटापे का कारण रितिका की मौजूदगी है।

क्या रोहित शर्मा का वजन क्रिकेट करियर को प्रभावित करेगा?

रोहित शर्मा के फिटनेस स्तर और बढ़े हुए वजन को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि फिटनेस तो जरूरी है, पर असली बात खेल में प्रदर्शन की होती है। रोहित ने अपने करियर में कई बार साबित किया है कि वे दबाव में भी शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वे अपनी फिटनेस सुधार कर टीम इंडिया को विश्व क्रिकेट में आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे।

अंत में, फैंस की बातों से ऊपर उठकर यह देखना होगा कि रोहित शर्मा मैदान पर किस तरह वापसी करते हैं और अपनी फिटनेस पर कितना ध्यान देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उनकी भूमिका काफी अहम है, और उम्मीद है कि वह जल्द ही अपने फैंस को निराश नहीं करेंगे।

