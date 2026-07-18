‘रोहित शर्मा को कम मत आंको, शतक मारकर मुंह बंद कर देगा…’ पूर्व क्रिकेटर का हिटमैन को खुला समर्थन

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के संन्यास की खबरों ने क्रिकेट जगत में नई चर्चा छेड़ दी है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे उनके करियर का आखिरी मैच हो सकता है. हालांकि बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने इन सभी अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. इसके बावजूद रोहित के भविष्य को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है.

इन अटकलों की सबसे बड़ी वजह रोहित शर्मा का हालिया प्रदर्शन माना जा रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो वनडे मुकाबलों में उन्होंने केवल 11 और 26 रन बनाए. पिछले आठ वनडे मैचों में उनके बल्ले से कुल 241 रन ही निकले हैं. ऐसे में कई क्रिकेट विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारतीय टीम प्रबंधन 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए भविष्य की योजना बनाना शुरू कर सकता है. हालांकि रोहित के अनुभव और बड़े मैचों में खेलने की क्षमता को देखते हुए उनके समर्थक अब भी उन पर पूरा भरोसा जता रहे हैं.

पार्थिव पटेल ने रोहित का किया समर्थन

पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने रोहित शर्मा का खुलकर बचाव किया है. उन्होंने कहा कि रोहित को केवल कुछ खराब पारियों के आधार पर नहीं आंकना चाहिए. पार्थिव का मानना है कि रोहित अपने पूरे करियर में कई बार खराब दौर से शानदार वापसी कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि अगर लॉर्ड्स वनडे वास्तव में रोहित के करियर का आखिरी मुकाबला साबित होता है, तो वह शतक लगाकर यादगार विदाई देने की पूरी क्षमता रखते हैं.

आलोचकों को जवाब देने का सुनहरा मौका

पार्थिव पटेल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की तुलना करते हुए कहा कि दोनों की बल्लेबाजी शैली अलग है. उनके अनुसार विराट लगातार रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, जबकि रोहित जब एक बार लय में आ जाते हैं तो बड़ी और मैच जिताने वाली पारी खेलते हैं. उन्होंने माना कि पिछले मैच में रोहित असहज दिखे, लेकिन लॉर्ड्स में उनके पास आलोचकों को फिर से जवाब देने और यादगार पारी खेलने का सुनहरा अवसर है.