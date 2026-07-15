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OMG! भारत की ऑल-टाइम ODI टीम से रोहित शर्मा बाहर, इस दिग्गज की प्लेइंग-11 में जानें किसे मिली जगह?

भारत की ऑल-टाइम वनडे XI से रोहित शर्मा बाहर, वहीं दूसरी तरफ कोच गौतम गंभीर ने 2027 वर्ल्ड कप से पहले 'हिटमैन' को लेकर दिया बड़ा बयान. पढ़ें पूरी खबर...

By: Shivani Singh | Published: July 15, 2026 9:57:50 PM IST

भारत की ऑल-टाइम ODI टीम से रोहित शर्मा बाहर, इस दिग्गज की प्लेइंग-11 में जानें किसे मिली जगह
भारत की ऑल-टाइम ODI टीम से रोहित शर्मा बाहर, इस दिग्गज की प्लेइंग-11 में जानें किसे मिली जगह


भारत के पूर्व बल्लेबाज रोबिन उथप्पा ने अपनी ऑल-टाइम भारत वनडे प्लेइंग इलेवन (ODI XI) का एलान किया है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने इस टीम में देश के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर रोहित शर्मा को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

उथप्पा ने इंस्टाग्राम पर एक दिलचस्प ‘दिस और दैट’ चैलेंज के जरिए अपनी टीम चुनी. उन्होंने ओपनिंग जोड़ी के तौर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली को तरजीह दी। जहां सचिन 18,426 रनों के साथ वनडे इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज हैं, वहीं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए सौरव गांगुली ने भी 308 मैचों में 11,221 रन बनाए हैं.

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नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उथप्पा ने पूर्व कप्तान विराट कोहली को चुना है, जो भारत के लिए वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और 54 शतकों के साथ इस फॉर्मेट के ‘सेंचुरी किंग’ हैं. मिडिल ऑर्डर की कमान उन्होंने युवराज सिंह और एमएस धोनी को सौंपी है. 2011 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान धोनी को ही इस टीम का कप्तान भी बनाया गया है. 

बल्लेबाजी यूनिट को पूरा करने के लिए उथप्पा ने सुरेश रैना को नंबर 6 पर रखा. इसके बाद तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के स्लॉट में हार्दिक पंड्या को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने 1983 के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव पर भरोसा जताया.

स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो स्पिन-ऑलराउंडर के तौर पर रवींद्र जडेजा ने आर अश्विन को पछाड़कर टीम में जगह बनाई. वहीं मुख्य स्पिनर के रूप में उथप्पा ने हरभजन सिंह के ऊपर अनिल कुंबले को चुना. तेज गेंदबाजी आक्रमण को धार देने के लिए बाएं हाथ के दिग्गज जाकिर खान और भारत के मौजूदा यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है.

रोबिन उथप्पा की ऑल-टाइम भारत ODI XI

सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली, युवराज सिंह, एमएस धोनी (कप्तान), सुरेश रैना, कपिल देव, रवींद्र जडेजा, अनिल कुंबले, जहीर खान और जसप्रीत बुमराह.

गौतम गंभीर चाहते हैं कि रोहित शर्मा ‘रिलैक्स्ड’ होकर खेलें?

दूसरी तरफ, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा और सकारात्मक संदेश दिया है. 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं. इस बीच खबरों के मुताबिक, गंभीर ने रोहित से साफ कहा है कि वह भविष्य की चिंता छोड़कर अपने स्वाभाविक और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखें.

सूत्रों के हवाले से खबर है कि गंभीर का मानना है कि रोहित ने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है. ऐसे में उन पर किसी भी तरह का बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए. कोच चाहते हैं कि ‘हिटमैन’ बिना किसी मानसिक बोझ के खुलकर मैदान पर उतरें और अपने इसी बेखौफ अंदाज से विरोधियों पर दबाव बनाएं.

Tags: rohit sharma
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