Rohit Sharma Replacement: रोहित शर्मा के बाद कौन संभालेगा टीम इंडिया की ओपनिंग? ये 4 खूंखार बल्लेबाज ले सकते हैं जगह

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 और टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है और अब वह सिर्फ वनडे (ODI) खेल रहे हैं. लेकिन हाल के दिनों में इस फॉर्मेट में भी उनका बल्ला उस तरह नहीं चला है जिसके लिए वह जाने जाते हैं. पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद से खेली गई 11 पारियों में रोहित ने 35.18 के बेहद साधारण औसत से सिर्फ 387 रन बनाए हैं. इसी बीच ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट ने हलचल बढ़ा दी है, जिसके मुताबिक 19 जुलाई को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच साबित हो सकता है.

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित की जगह कौन ले सकता है? यहां ऐसे 4 मजबूत विकल्प दिए गए हैं जो इस रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं.

1. यशस्वी जायसवाल

रोहित शर्मा की जगह लेने की रेस में यशस्वी जायसवाल का नाम सबसे आगे चल रहा है. बाएं हाथ का यह युवा बल्लेबाज इस फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और रोहित की ही तरह निडर होकर बल्लेबाजी करता है. अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी पिछली पारी में उन्होंने महज 86 गेंदों पर 110 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ भी चुना गया था. हालांकि, विराट कोहली की टीम में वापसी के बाद वह वनडे टीम में अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाए थे.

2. ईशान किशन

विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने अपनी पिछली वनडे सीरीज में शानदार शतक जड़ा था. वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाकर एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलने का दम रखते हैं. वनडे क्रिकेट में उनके पास अच्छा-खासा अनुभव भी है; उन्होंने 31 मैचों में 107 के स्ट्राइक रेट से 1,093 रन बनाए हैं. गौर करने वाली बात यह है कि वनडे इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ईशान के ही नाम है. दो साल के लंबे अंतराल के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी करते हुए उन्होंने 125 रनों की बेहद शानदार पारी खेली थी.

3. अभिषेक शर्मा

अपने डेब्यू के कुछ ही महीनों के भीतर टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले अभिषेक शर्मा अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उनके पास शुरुआती पावरप्ले का पूरा फायदा उठाने की गजब की काबिलियत है, एक ऐसा हुनर जो वनडे क्रिकेट में भी टीम इंडिया के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है. मैनेजमेंट भविष्य को देखते हुए उनके नाम पर भी गंभीरता से विचार कर सकता है.

4. साई सुदर्शन

रोहित शर्मा के विकल्प के तौर पर साई सुदर्शन भी एक बेहतरीन दावेदार हैं. सुदर्शन के पास कमाल की बैटिंग तकनीक है और वह मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालने का हुनर जानते हैं. वनडे क्रिकेट में एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत हमेशा होती है जो अच्छी गेंदों को सम्मान देना जानता हो। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए भी उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको काफी प्रभावित किया है.