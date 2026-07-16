Rohit Sharma Retirement Soon: सुनहरे दौर अंत करीब… रोहित शर्मा संन्यास से कुछ दिन दूर, जल्द वनडे क्रिकेट को कहेंगे अलविदा?

Rohit Sharma Retirement Soon: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाने वाला तीसरा वनडे उनके करियर का आखिरी वनडे मैच हो सकता है. हालांकि, इस मामले में अभी तक बीसीसीआई या खुद रोहित शर्मा की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई की सीनियर सेलेक्शन कमिटी अब टीम में युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देना चाहती है. इसी वजह से चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा को बता दिया है कि इंग्लैंड दौरे के बाद वह टीम की भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. बताया जा रहा है कि हेड सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने पिछले हफ्ते रोहित से इस बारे में बातचीत भी की थी. सेलेक्शन कमिटी की नजर अब यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों पर है, जिन्हें आने वाले समय में ज्यादा मौके दिए जा सकते हैं.

फैसला रोहित शर्मा को लेना है

रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि रोहित शर्मा अभी वनडे क्रिकेट खेलना चाहते थे. उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी काफी मेहनत की थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया कि टीम अब आगे की तैयारी कर रही है. हालांकि, उन्होंने रोहित पर कोई दबाव नहीं डाला है. अब यह फैसला पूरी तरह रोहित शर्मा को करना है कि वह वनडे क्रिकेट से संन्यास लेते हैं या खेलना जारी रखते हैं.

अभी तक नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इंग्लैंड दौरे के दौरान रोहित शर्मा ने बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों से बात की थी और वह इस फैसले से खुश नहीं थे. अगर वह तीसरे वनडे के बाद संन्यास लेते हैं तो लॉर्ड्स में खेला जाने वाला मुकाबला उनके शानदार वनडे करियर का आखिरी मैच बन सकता है. हालांकि, अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए फैंस की नजर अब रोहित शर्मा के अगले फैसले पर टिकी हुई है.