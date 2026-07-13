Home > खेल > Rohit Sharma ODI Record: कैसा है रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड? इंग्लैंड की धरती पर ‘हिटमैन’ का जलवा; देख नहीं कर पाएंगे यकीन

Rohit Sharma ODI Record: कैसा है रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड? इंग्लैंड की धरती पर ‘हिटमैन’ का जलवा; देख नहीं कर पाएंगे यकीन

Rohit Sharma ODI Record: 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत की उम्मीदें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी. इंग्लैंड में रोहित का वनडे रिकॉर्ड शानदार रहा है और उन पर नजरें रहेंगी.

By: Preeti Rajput | Published: July 13, 2026 4:30:58 PM IST

कैसा है रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड?
कैसा है रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड?


Rohit Sharma ODI Record: भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का रोमांच अब टी20 के बाद वनडे फॉर्मेट में पहुंचने वाला है. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 14 जुलाई 2026 से होगी. टी20 सीरीज में मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम अब वनडे में शानदार वापसी करना चाहेगी.

रोहित-विराट की शानदार वापसी 

इस बार टीम इंडिया की उम्मीदें सबसे ज्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी होंगी. दोनों अनुभवी बल्लेबाज इंग्लैंड की जमीन पर वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं. भले ही हाल के टी20 मुकाबलों में उनके फॉर्म को लेकर चर्चा हुई हो, लेकिन वनडे में उनके आंकड़े बेहद मजबूत हैं. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि रोहित और विराट अपने अनुभव से टीम को जीत की राह पर वापस ला सकते हैं.

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इंग्लैंड में रोहित का तूफान 

फैंस को बता दें कि, इंग्लैंड की धरती पर जब वनडे क्रिकेट की बात आती है, तो रोहित शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं. इंग्लैंड के मैदान पर रोहित शर्मा का आंकड़े काफी बेहतरीन है. हिटमैन इंग्लैंड की मुश्किल पिचों पर बल्लेबाजी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन रोहित शर्मा ने यहां अपने शानदार प्रदर्शन से अलग पहचान बनाई है. स्विंग और सीम गेंदबाजी के सामने भी रोहित का बल्ला जमकर चला है.

रोहित शर्मा का शानदार रिकॉर्ड 

इंग्लैंड में वनडे क्रिकेट में रोहित का रिकॉर्ड बेहद खास है. उन्होंने अब तक 27 मैचों में 64.91 के शानदार औसत से 1,428 रन बनाए हैं. वह इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज हैं. खास बात यह है कि यहां उन्होंने 7 शतक और 7 अर्धशतक लगाकर साबित किया है कि बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव और क्लास कितना अहम है.

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9 मैच में 5 शतक 

इंग्लैंड की धरती पर रोहित शर्मा का सबसे यादगार प्रदर्शन वनडे वर्ल्ड कप 2019 में देखने को मिला था. उस टूर्नामेंट में रोहित ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9 मैचों में 5 शतक जड़ दिए थे. उनके इस जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही थी. अब फैंस को उम्मीद है कि रोहित शर्मा एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वही पुराना अंदाज दिखाएंगे. उनका अनुभव और शानदार रिकॉर्ड टीम इंडिया के लिए बड़ी ताकत है. टी20 सीरीज में युवा खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वनडे में वापसी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा, विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर होगी.

ये भी पढ़ें: इंग्लैंड दौरे के बाद होंगे टीम इंडिया में बड़े बदलाव, कई खिलाड़ियों को बाहर करेगा बोर्ड, कोच भी बदले जाएंगे

Tags: IND vs ENG ODIRohit Sharma England Recordrohit sharma odi record
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